Елек: Ове зимске сезоне ОЦ Јахорина остварила добит од 1.022.000 КМ

Извор:
СРНА
06.03.2026
14:49
Коментари:0
Предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек изјавио је да је током ове зимске сезоне Олимпијски центар остварио добит од 1.022.000 КМ, од којих ће 600.000 КМ бити преусмјерено за пројекте у општинама у саставу града Источно Сарајево, те општини Рогатица.
"Највише ће добити општине Пале и Трново, које се граниче, али желимо да помогнемо и Сокоцу, Рогатици, Источном Старом Граду и свим општинама и да покушамо заједно да креирамо један туристички производ јединствен на цијелој овој регији", рекао је Елек након данашњег састанка са министром трговине и туризма Републике Српске Недом Пуховцем на Јахорини.
Он је истакао да је Влада Републике Српске преузела кредите Олимпијског центра и тиме створила услове да овај центар из властитих средстава развија Јахорину.
"Ми осјећамо одговорност према свим осталим општинама на основу одлуке Владе да будемо покретач развоја цијеле ове регије", навео је Елек.
Он је подсјетио да је само у овој сезони у буџет Републике Српске уплаћено 40 милиона марака.
"Само са Јахорине, значи од хотелијера, угоститељског сектора, ски-рентала и ски-учитеља 40 милиона КМ отишло је у буџет", нагласио је Елек.
Он је додао да је милијарда КМ инвестиција из приватног сектора, 170 милиона је плаћено Управи за индиректно опорезивање БиХ, а дио тог новца опет је отишао у буџет Српске.
"Тако да све оно што је Влада инвестирала, што је преузела кредите за једну годину Влада и наплатила, и сада кроз фискалне намете, кроз буџет остварује приходе. И то је и смисао Владиних улагања", рекао је Елек.
Од 600.000 КМ које ће бити подијељено локалним заједницама, Палама ће бити уплаћено 250.000 КМ.
"Ту ће се направити спортски терен. Они ће сами донијети одлуку у овом дијелу, мада смо нешто већ договорили", најавио је Елек и захвалио народним посланицима Дамјану Шкипини и Аци Станишићу који су учествовали у овом договору.
Елек је најавио да ће Станишић дати земљиште на коме ће бити направљени спортски терени.
Општини Трново, према његовим ријечима, биће уплаћено 150.000 КМ гдје ће се радити на уређењу једног излетишта.
"Договор с начелником Сокоца Страхињом Башовићем јесте да 6.000 марака буде уплаћено једној породици, али договорили смо се да ћемо и тамо да направимо два спортска терена у вриједности од 30.000 марака", истакао је он.
Источном Старом Граду биће уплаћено 6.000 КМ за Горску службу, а Елек је напоменуо да су отворени да помогну за било који пројекат.
Предсједник Надзорног одбора нарочито је поносан што је 72.000 КМ издвојено за реновирање Средње школе у Рогатици, јер се тиме показује да не се гледа само на општине које су наслањене на Јахорину.
"Од развоја Јахорине највише су профитирале локалне заједнице Пале и Трново. Подсјетићу да је буџет општине Пале био осам милиона КМ, а сад је 24 милиона и да је то највише захваљујући ренти и уређењу са Јахорине", рекао је Елек.
За Економски факултет Универзитета Источно Сарајево биће издвојено 30.000 КМ.
Он ја навео податак да најскупљи квадрат стана у Републици Српској није у Бањалуци ни у Бијељини, него у општини Трново.
"И то су све посљедице инвестиција првенствено Владе Републике Српске на Јахорини, а онда је Јахорина генерисала сав тај даљи инвестициони циклус. Јахорина ће и даље помагати не само кроз ове пројекте, него ћемо бити носилац свих даљих пројеката према Влади", најавио је Елек.
Нагласивши да Олимпијски центар има добру сарадњу са свим локалним заједницама, он је рекао да ће заједно са начелницима општина ићи и према Влади, јер је ово начин како може да функционише један државни пројекат.
"Влада помаже, улаже прве три, четири године, а послије те четири године тај инвестициони циклус се наставља сам", појаснио је Елек.
