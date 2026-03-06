Будимир: МУП ће учинити све да би спријечио евентуалне терористичке нападе

Аутор:АТВ
06.03.2026
13:21
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да ће МУП Српске и његови службеници учинити све да би спријечили евентуалне терористичке нападе, те да су већ предузете мјере заштите објеката који би могли бити мета, попут објеката јеврејских заједница.
Он је истакао да могућности постоје, а да је задатак МУП-а да то спријечи.
Будимир је рекао да је БиХ врло комплексна и специфична земља у којој сигурно има прикривених радикализованих ћелија који у одређеном тренутку могу да буду активирани.
Свијет
Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу
"Да ли постоје одређене везе са одређеним елементима у ФБиХ које сежу још из рата? Да. Готово ниједан терористички напад у Европи није био без неке конекције са такозваном "босанском везом" - од 11. септембра до напада у Француској и осталих", рекао је Будимир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч9
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
58
16
40
16
39
16
20
16
16
Тренутно на програму