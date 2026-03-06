Logo
Будимир: МУП ће учинити све да би спријечио евентуалне терористичке нападе

АТВ

06.03.2026

13:21

0
Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да ће МУП Српске и његови службеници учинити све да би спријечили евентуалне терористичке нападе, те да су већ предузете мјере заштите објеката који би могли бити мета, попут објеката јеврејских заједница.

Он је истакао да могућности постоје, а да је задатак МУП-а да то спријечи.

Будимир је рекао да је БиХ врло комплексна и специфична земља у којој сигурно има прикривених радикализованих ћелија који у одређеном тренутку могу да буду активирани.

Кијев Украјина

Свијет

Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу

"Да ли постоје одређене везе са одређеним елементима у ФБиХ које сежу још из рата? Да. Готово ниједан терористички напад у Европи није био без неке конекције са такозваном "босанском везом" - од 11. септембра до напада у Француској и осталих", рекао је Будимир.

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Терористички напад

