Logo
Large banner

Скупштина прихватила оставку Ука, пала Влада Кантона Сарајево, ипак остају у фотељама

Извор:

Кликс

06.03.2026

21:15

Коментари:

0
Нихад Ук поднио оставку
Фото: Фејсбук

Скупштина Кантона Сарајево прихватила је на данашњој сједници оставку премијера Нихада Ука (НС), чиме је пала цијела Влада КС.

За прихватање оставке било је 29 одборника, против и суздржаних није било.

Ук се на почетку ове тачке дневног реда обратио и образложио своју оставку:

"Наше мисли су и даље с породицом младића који је изгубио живот, као и с дјевојком која се опоравља. Након трагедије, млади људи су изразили неповјерење према одговорнима. Ја сам сматрао да то требам озбиљно схватити. Послао сам јасну поруку да власт слуша грађане. Дубоко вјерујем да друштва напредују кад су институције спремне преузети одговорност. Када сам прије три године сјео пред ову скупштину и представио програм, рекао сам да Сарајево треба бити огледало БиХ. Тим увјерењем сам се водио током цијелог мандата. Радили смо на унапређењу саобраћаја, подршке борачкој популацији, јачању полиције. Увјерен сам да смо поставили стандарде и темеље за наставак развоја КС. Ипак, ниједан резултат не може бити важнији од повјерења грађана у институције. Захваљујем се свим колегама и одборницима који су свакодневно радили и још увијек раде на добробити КС. Пред нама је сад да осигурамо стабилност институција. Наставит ћу водити процесе док се не именује нови премијер, а вас молим да што прије именујете новог мандатара", рекао је Ук.

За ријеч се потом јавио шеф Клуба одборника СДА Махир Девић.

"Није никакав посебан чин ова оставка. Ви бисте њу свакако дали и то на захтјев младих. Не можете казати да сте ви озбиљан премијер ако вам возачи трамваја износе информацију да постоје 'залијепљене вожње', које се дешавају годинама. Паралелно с тим имамо трамваје који су у промету јер су на њима рекламе. Данас тих трамваја нема. Како је то могуће? Зашто су били ту уопће? Не можете ви изузети своју улогу у свему овоме никако. Имали сте ви много разлога за оставку. Ви сте власт која није била у стању да очисти 30 цм снијега, ви сте власт која заједно у организацији с Колегијумом Скупштине крије од нас извјештаје из оних предузећа у којима се налазе ваши кадрови, који су чинили криминалне радње. Ви сте потпуно увезани систем и ви се као премијер не можете изузети из тога. На овај начин сте хтјели да отупите оштрицу јавности у чему сте, нажалост, дјелимично успјели, да бисте на тај начин сачували ову најгору власт у КС. Ви сте имали прилику да наслиједите милијарде КМ и да унаприједите живот грађана, али га нисте унаприједили", рекао је Девић.

Током расправе која је била веома бурна јавили су се бројни одборници. Осим Девића, из СДА се јавио и Фарук Селмановић, који је приговорио Уку што није одмах отишао кад је поднио оставку и пребацио му да је "премијер у останку". Харис Захирагић, такође из СДА, казао је да "нико Ука не може натјерати да долази на посао" и да је могао одмах отићи кад је поднио оставку.

Актуелни сазив Владе КС биће у техничком мандату до избора новог сазива Владе.

Подијели:

Тагови :

Нихад Ук

Kanton Sarajevo

Искакање трамваја у Сарајеву

Протест Сарајево трамвај

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Протести у Сарајеву

БиХ

Девети протести у Сарајеву: Ово су захтјеви студената

11 ч

0
Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Испливали нови детаљи трамвајске несреће: Ево шта је возач рекао полицији

5 д

0
Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

БиХ

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

1 седм

0
"Нема одуговлачења или ми судимо"; Нови протест у Сарајеву

БиХ

"Нема одуговлачења или ми судимо"; Нови протест у Сарајеву

1 седм

0

Више из рубрике

Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

БиХ

Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

6 ч

0
Поново прекинута сједница Дома народа

БиХ

Поново прекинута сједница Дома народа

9 ч

0
Протести у Сарајеву

БиХ

Девети протести у Сарајеву: Ово су захтјеви студената

11 ч

0
Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

БиХ

Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

22

58

Сестра Саше Поповића у сузама о јединој жељи коју он није остварио

22

46

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

22

35

АТВ у срцу свјетске моде: Модели из Републике Српске у Паризу

22

31

Премијер лига БиХ: Борац за наставак успјешног низа против Широког

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner