Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

27.02.2026
14:18
Коментари:0
Осми протести по реду почели су данас у Сарајеву, а повод окупљања је стравична несрећа која се догодила 12. фебруара 2026. године у Сарајеву када је трамвај искочио из шина.
Несрећа се догодила код Земаљског музеја БиХ, а у њој је страдао младић из Брчког Ердоан Моранкић (23), док је тешко повријеђена дјевојка (17). Њој је нога ампутирана и још увијек је на хоспитализацији у Општој болници „Прим.др. Абдулах Накаш“.
На протестима је, осим фотографија Ердоана, могуће видјети и фотографије других особа које су страдале у БиХ, а чија смрт није добила праведну пресуду.
Група од неколико стотина демонстраната је стигла испред Тужилаштва КС гдје узвикују "Убице, убице".
Окупљени су испред Тужилаштва КС узвикивали "Отворите прозоре" како би радници ове правосудне институције видјели фотографије убијене дјеце које су демонстранти понијели са собом.
У једном тренутку је један од прозора на згради и отворен.
(Фото: Аваз)
