Раскинут уговор од милијарду евра у који је била упетљана компанија из Лакташа

Извор:

АТВ

27.02.2026

15:15

Коментари:

1
Раскинут уговор од милијарду евра у који је била упетљана компанија из Лакташа

Градска управа Клужа, као наручилац посла једнострано је раскинула уговор за изградњу обилазнице код овог румунског града вриједан 1,1 милијарду евра, саопштено је из компаније "Интеглал инжињеринг" Лакташи.

Из "Интаграла" су напоменули да су ову информацију објавили медији у Румунији, те поздравили одлуку Градске управе Клужа која, како је наглашено, представља корак у добром правцу, али ће и даље захтијевати проглашавање уговора ништавним.

клјуц

Економија

Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

У саопштењу се подсјећа да је претходне мјесеце обиљежио велики међународни скандал у вези са уговором за изградњу обилазнице код Клужа након што је "Интеграл инжењеринг" мимо своје воље и знања, преварама и фалсификовањем документа представљен као дио конзорцијума са којим је Градска управа Клужа потписала спорни уговор.

Мирослав Мићо Краљевић

БиХ

Мићо Краљевић оптужен за изазивање националне мржње

"Сличан преварни модел је примијењен у још четири тендера у Румунији, укупне вриједности веће од три милијарде евра", навели су из "Интеграл инжењеринга".

У саопштењу је наглашено да ће "Интеграл" наставити да користи сва расположива правна средства за заштиту својих пословних, финансијских и репутационих интереса и у осталим спорним случајевима.

