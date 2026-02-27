Мићо Краљевић оптужен за изазивање националне мржње

Извор:
АТВ
27.02.2026
14:58
Суд БиХ потврдио је оптужницу против начелника општине Власеница Мирослава Миће Краљевића којом се терети за изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости, саопштило је Тужилаштво БиХ.
У Тужилаштву наводе да се Краљевићу на терет ставља да је у својству начелника општине Власеница 9. марта прошле године, приликом обиљежавања погибије бораца Војске Републике Српске, дао изјаву за медије у којој је величао Ратка Младића и Радована Караџића.
