Мићо Краљевић оптужен за изазивање националне мржње

АТВ

27.02.2026

14:58

0
Мирослав Мићо Краљевић
Фото: скриншот СРНА

Суд БиХ потврдио је оптужницу против начелника општине Власеница Мирослава Миће Краљевића којом се терети за изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости, саопштило је Тужилаштво БиХ.

У Тужилаштву наводе да се Краљевићу на терет ставља да је у својству начелника општине Власеница 9. марта прошле године, приликом обиљежавања погибије бораца Војске Републике Српске, дао изјаву за медије у којој је величао Ратка Младића и Радована Караџића.

Miroslav Kraljević

Суд БиХ

Тужилаштво БиХ

