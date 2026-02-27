Logo
Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји

Извор:

Агенције

27.02.2026

12:49

Коментари:

0
Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји
Фото: Wikicommons

Начелник Старог града Сарајево Ирфан Ченгић изјавио је да на простору Латинске ћуприје неће бити постављен споменик аустроугарском престолонасљеднику Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији.

Ченгић је то рекао након што је Градско вијеће Сарајева јуче усвојило такву иницијативу, која је изазвала бројне реакције.

- У Старом Граду неће бити подигнут споменик Францу и Софији Фердинанд. Чак и када би постојала потпуна сагласност, потребне дозволе је у пракси готово немогуће добити - поручио је Ченгић на друштвеним мрежама.

Саво Минић

Република Српска

Минић о враћању споменика Францу Фердинанду

Навео је да поједини одборници предлажу иницијативе за које нису надлежни, као и да Градско вијеће усваја закључке мимо својих овлашћења.

Међутим, то, наводи Ченгић, не значи да ће се такве ствари могу реализовати.

- Позивам Градско вијеће да се бави својим надлежностима и што прије донесе Одлуку о мостовима од значаја за Град Сарајево, што је обавеза прописана Уставом Кантона Сарајево - написао је Ченгић.

Фердинанд споменик

Србија

Контроверзна одлука: Сарајево враћа споменик Францу Фердинанду и Софији!

Иницијативу за враћање споменика Фердинанду и супрузи Софији Градском вијећу је поднијела Странка БиХ. Споменик Фердинанду и његовој супрузи Софији налазио се на Латинском мосту од 1914. до 1918. године.

Уклоњен је и уништен 1919. године, након завршетка Првог свјетског рата и формирања Краљевине СХС.

Коментари (0)
