Ченгић: Споменик Фердинанду неће бити постављен на Латинској ћуприји

Начелник Старог града Сарајево Ирфан Ченгић изјавио је да на простору Латинске ћуприје неће бити постављен споменик аустроугарском престолонасљеднику Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији.
Ченгић је то рекао након што је Градско вијеће Сарајева јуче усвојило такву иницијативу, која је изазвала бројне реакције.
- У Старом Граду неће бити подигнут споменик Францу и Софији Фердинанд. Чак и када би постојала потпуна сагласност, потребне дозволе је у пракси готово немогуће добити - поручио је Ченгић на друштвеним мрежама.
Навео је да поједини одборници предлажу иницијативе за које нису надлежни, као и да Градско вијеће усваја закључке мимо својих овлашћења.
Међутим, то, наводи Ченгић, не значи да ће се такве ствари могу реализовати.
- Позивам Градско вијеће да се бави својим надлежностима и што прије донесе Одлуку о мостовима од значаја за Град Сарајево, што је обавеза прописана Уставом Кантона Сарајево - написао је Ченгић.
Иницијативу за враћање споменика Фердинанду и супрузи Софији Градском вијећу је поднијела Странка БиХ. Споменик Фердинанду и његовој супрузи Софији налазио се на Латинском мосту од 1914. до 1918. године.
Уклоњен је и уништен 1919. године, након завршетка Првог свјетског рата и формирања Краљевине СХС.
