Возачи из БиХ на ивици протеста

Аутор:Бојана Винчић
26.02.2026
19:14
Коментари:0
Нема добрих вијести за професионалне возаче, поручио је министар транспорта и комуникација БиХ након састанка са амбасадорима земаља чланица ЕУ.
Брза рјешења за боравак возача у ЕУ у овом случају нису могућа, стрпљење је од кључне важности.
Превозници кажу: не одустајемо, тражимо испуњење наших услова.
Ако се професионалним возачима не може обезбиједити радна виза и боравак на територији ЕУ дужи од 90 дана у оквиру 180 дана, то значи да не постоји политичка воља да се заштити право на рад. Ипак, превозници кажу: сачекаћемо сутрашњи састанак и донијети одлуку идемо ли у протест, кажу у Конзорцијуму „Логистика БиХ“.
"Сутра очекујемо од мјешовите комисије прелазно рјешење. Сутра нам је дан 'Д', па ћемо видјети шта ће бити. Једино рјешење је да стане све. Тад ће се ти који су потписали све и који се на ТикТоку рекламирају почети бринути кад остану без шећера и брашна на полицама. Неће вам ни Хрват ни Словенац дотјерати робу у БиХ и чекати по 12 сати да уђе у БиХ. Ово је држава ипсилон", истиче из Конзорцијума „Логистика БиХ“ Игор Бебен.
Брза рјешења у овом случају нису могућа. Зато ћемо интензивно наставити преговоре са представницима Европске уније, каже ресорни министар Един Форто.
"Оно што смо чули и у шта нас највише увјеравају из ЕУ јесте да ово морамо покушати ријешити билатерално и због тога смо тражили са Владом Хрватске интерресорни састанак да покушамо с њима договорити нешто у смислу да се шенгенска зона уреди прекограничним радом, али и дугорочне радне визе, јер је нама граница са Европом Хрватска", казао је министар транспорта и комуникација БиХ Един Форто.
На састанку са амбасадорима држава чланица ЕУ о проблемима превозника присуствовали су и замјеник министра безбједности и шеф кабинета министра иностраних послова. Кажу: свјесни смо важности проблема и посљедица по наше тржиште.
"Потенцирамо ова питања у сваком разговору са представницима ЕУ, и билатерално и на скуповима. Интензивираћемо сарадњу са колегама Западног Балкана како бисмо о овим проблемима причали заједнички, у један глас", изјавио је шеф кабинета министра иностраних послова БиХ Златан Бурсаћ.
"Опасности по стање сигурности за ЕУ, када је ријеч о овој популацији, нема. Ми то покушавамо доказати и покушавамо заједно наћи рјешење", истакао је замјеник министра безбједности БиХ Ивица Бошњак.
Једино одговорно и оперативно рјешење у овом тренутку јесте увођење 12-мјесечног мораторијума на примјену правила 90/180 до усвајања трајног рјешења кроз статус професионалног особља или посебан визни режим за возаче у међународном транспорту. Да ли ће Европска комисија усвојити захтјев превозника, знаћемо сутра у 12.30, за када је заказана сједница Европске комисије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
30
20
23
20
16
20
05
20
02
Тренутно на програму