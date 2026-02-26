Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу

Извор:
АТВ
26.02.2026
10:38
Коментари:1
Прекините програм 1. марта и једном покажите да сте сервис БиХ, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић о БХРТ-у.
- А док честитате непостојеће празнике и као такве обиљежавате дане када је Србима поручено да су непожељни у БиХ, за Републику Српску сте само једно велико ништа. Угасите се, учините нам услугу - написао је Ковачевић на Иксу коментаришући то што је БХРТ привремено прекинуо програм јер је пред колапсом.
Прекините програм 1. марта и једном покажите да сте сервис БиХ.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) February 26, 2026
А док честитате непостојеће празнике и као такве обиљежавате дане када је Србима поручено да су непожељни у БиХ, за Републику Српску сте само једно велико ништа.
Угасите се, учините нам услугу! pic.twitter.com/IkmgVAGz1O
Подсјећамо, БХРТ је у 7:00 сати јутрос привремено прекинуо емитовање редовног програма, а за данас је најављено ванредно обраћање управе овог емитера.
У току дана ће бити емитоване само вијести према редовном распореду.
БиХ
Пред колапсом: БХРТ привремено прекинуо програм
За два дана истиче рок који је Европска радиодифузна унија (ЕБУ) дала БХРТ-у да плати дуг који са каматама износи 22 милиона КМ, у супротном ће услиједити блокада рачуна.
Најновије
Најчитаније
11
57
11
51
11
42
11
30
11
29
Тренутно на програму