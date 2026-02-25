Кошарац: Шмитове интервенције у буџет и изборни процес - дерогирање институција

- Не желимо да нам странац, уз неколико полтрона из Сарајева и креира изборну вољу и учествује у процесу делегитимисања изборне воље српског народа, што неће проћи. Сада је узео 112 милиона КМ из буџета, новца грађана Републике Српске и Федерације БиХ - изјавио је Кошарац након сједнице Савјета министара.

Здравље Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

Кошарац је поновио став да је Шмит реметилачки фактор у БиХ, на шта су од првог дана указивале институције Републике Српске.

- Ми смо од првог дана били јасни да је нелегитиман и нелегалан и он као такав говори о интегритету изборног процеса - навео је Кошарац.

Он указао да је поразна чињеница да неки из Сарајева аплаудирају на одлуку Шмита да се из буџета БиХ 112 милиона КМ пребаци Централној изборној комисији /ЦИК/ за увођење нових технологија у изборни процес.

Кошарац каже да нико није против интегритета изборног процеса, али и да постоји право на сумњу у намјере лажног високог представника.

Свијет Трамп жестоко пријети Нетфликсу и тражи отпуштања

Он је напоменуо и да је Шмит давно требао да оде, наводећи да су политичке структуре из Сарајева требале да подрже напоре институција Републике Српске да се осујети било какво понашање нелегитимних и нелегалних странаца у БиХ.

- Апропо свих дешавања када је ријеч о монтираном политичком процесу против предсједника Републике Српске Милорада Додика, кроз пријевремене изборе, поновљене пријевремене изборе - видимо да ту нема добре намјере и актер креирања тих лоших намјера је био Шмит и они који су аплаудирали овдје у Сарајеву - указао је Кошарац.