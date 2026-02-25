Logo
Додик о намјерама Шмита: "Ријеч је о једној организованој криминалној групи на нивоу БиХ"

Милорад Додик
Фото: АТВ

Република Српска ће адекватно одговорити на жеље муслимана да са Кристијаном Шмитом наметну технологије које би се користиле на изборима да би добили резултате који њима одговарају, јер би тиме била доведена у питање равноправност народа, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

Поводом захтјева Шмита који тражи од министра финансија у Савјету министара Срђана Амиџића да обезбиједи 112 милиона КМ за увођење нових технологија у изборни процес, Додик је рекао је да је много ствари "ту срушено али и много ствари доведено у питање".

- Прије свега равноправност народа, ако Срби имају равноправан број министара онда министри одлучују, не може да одлучује његов замјеник. И поред чињенице да је донекле скрајнут ОХР, поново се појављују тумачења да се предузимају мјере о тако опсежним финансијским активностима. Они су разбили тако опсежан финансијски систем ранијим мјерама којима су одузимали новац са рачуна БиХ који припадају Српској а сада покушавају да нам наметну технологије које би требало да обезбиједе изборне резултате које њима одговарају. И зато је таква журба - нагласио је Додик.

Какао је рекао, "ријеч је о једној организованој криминалној групи на нову БиХ".

- Видимо да тај смрад Шмит не мирује и покушава да и даље намеће одлуке. То је превршило сваку мјеру. Муслимани ће прихватити такво поступање. Они су разбили финансијски систем ранијим мјерама које су подузимали везано за одузимање новца са рачуна који припада Републици Српској - подсјетио је Додик.

Неприхватљиво је, додао је, да се заобилази министар у одлучивању, истакавши да је ријеч о антиуставном дјеловању.

- То су криминалци и лопови а Шмит добија плату од 25.000. Проблем су и земље које то финансирају - истакао је Додик.

Осврнуо се и на улогу судије Суда БиХ Сене Узуновић која је донијела пресуду у случају против предсједника Републике Српске, те указао да наставља кажњавање Срба који доводе у питање ту пресуду, јер се осјећа узнемирено због коментара који су услиједили.

- Она је узнемирена. Вјероватно због неких ратних злочина које није пресудила као што је онај у Брадини. Пресудила је годину дана човјека што је само нешто написао. С ким ми живимо и шта чекамо овдје - упитао је Додик.

Упозорио је да ће таквим поступањем пресудити све у Републици Српској и да се јавност мора освијестити.

- Човјек је написао да су дирнули у осињак и добио је за то годину дана затвора. Прије неколико дана човјек је дигао три прста и добио три године затвора. У таквој земљи живимо. Ишли су прво на мене и сада то раде појединцима који нису толико друштвени експонирани - рекао је Додик.

Он је оцијенио да је Република Српска треба да нађе начин на који ће се одбранити јер направљена омча за њено гушење.

