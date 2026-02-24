Logo
Полицајац ФУП-а промовише газије и шехиде, а министар Исак му пружа подршку

Провјерено.инфо

24.02.2026

22:26

Рамо Исак
Фото: Printscreen

Федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак и в.д. директора Федералне управе полиције Алдин Синановић јуче су у службеној посјети примили професионалног боксера Алију Туцака, запосленог у ФУП-у, те му пружили пуну подршку пред предстојећу борбу у Италији 14. марта. И то не би било спорно да тај исти полицајац не велича "газије" и "шехиде", те шири антисемитске поруке на друштвеним мрежама.

У званичном саопштењу ФУП-а наглашава се како Туцакови успјеси "доприносе јачању промоције Босне и Херцеговине на међународној спортској сцени", те да дисциплина, посвећеност и професионализам које спорт промовише представљају "темељне вриједности институције којој припада".

Међутим, на друштвеним мрежама Туцак могу се видјети поруке које не уливају сигурност припадницима других народа сем Бошњака. Тако у једној објави може се пронаћи снимак на којем се изговара сљедећа порука:

"Муслиман не смије никог да се боје. Муслиман може бити само газија или шехид. И то кад знају наши душмани, има да дрхте. Него ми се стално удварамо њима. Да ли ћемо бити газије или шехиди".

Ради се о класичној радикалној реторици која дијели људе на "њихове" и "душмане". А ко су душмани, може се само претпоставити. Оно што је сигурно, такве поруке у већини европских полиција довеле би до хитне суспензије и дисциплинског поступка због ширења говора мржње и нарушавања угледа службе.

Поред тога, на профилној слици истог полицајца налази се мотив лава огрнутог палестинском заставом који у устима држи пацова са мотивима Израела. Симболика која је јасно антисемитска и хушкачка, а која директно асоцира на дехуманизацију цијелог народа.

Алија Туцак

Умјесто да се покрене унутрашња контрола, истрага или бар јавно ограђивање од таквог садржаја, врх Федералног МУП-а одлучио је да управо овог полицајца јавно похвали, прими у званичну посјету и представи га као узор "професионализма" и промотера државе.

Да ли је ово сигнал да се у федералној полицији толерише радикална реторика све док долази из "правих" редова? Или је ријеч о класичном примјеру политизације полиције и селективне примјене закона о забрани говора мржње?

/Провјерено/

Рамо Исак

Коментари (0)
