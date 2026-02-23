Logo
Амбасаде Русије у БиХ: Дан браниоца отаџбине симбол војне храбрости

23.02.2026

16:32

Коментари:

0
Дан браниоца отаџбине - 23. фебруар представља симбол војне храбрости, континуитета генерација и поштовања према онима који су бранили и настављају да бране руску отаџбину, истакли су из Амбасаде Русије у БиХ.

"Сваке године 23. фебруара сјећамо се херојске историје наше војске и морнарице и одајемо почаст свим херојима који су се борили за слободу и независност наше отаџбине", објављено је на страници Амбасаде Русије на "Фејсбуку".

У објави се подсјећа да су на данашњи дан 1918. године, у близини села Бољшое и Малоје Лопатино код Пскова, војници Другог пука Црвене армије ступили у битку против јединица њемачке војске које су напредовале према Петрограду.

На иницијативу Петроградског совјета, овај датум је постао дан оснивања Црвене армије.

Назив празника се током времена мијењао, па је тридесетих и четрдесетих година прошлог вијека то био Дан Црвене армије, а након рата Дан Совјетске армије и морнарице.

Руска Федерација је 1993. године установила Дан браниоца отаџбине, 1995. празник је уврштен на листу дана војне славе, а 2006. је усвојен данашњи назив, наводи се у саопштењу.

Таг :

ambasada Rusije

