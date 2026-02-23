Logo
Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

23.02.2026

16:19

Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Министарство трговине и туризма Републике Српске позива све регистроване угоститеље који пружају услугу смјештаја да без одлагања, најкасније до 15. марта, региструју своје објекте у централни информациони систем и тиме пословање ускладе са одредбама Закона о угоститељству.

По истеку овог рока, у складу са законом, биће вршене инспекцијске контроле, а у случају утврђених неправилности и изрицане прописане санкције у складу са Законом, саопштено је из ресорног министарства.

У Министарству трговине и туризма Републике Српске подсјетили су да регистрација и вођење евиденције гостију путем централног информационог система представљају законску обавезу за све пружаоце услуга смјештаја у Српској, без обзира на врсту и категорију објекта, а приступ систему је бесплатан.

"Успостављање и пуна примјена централног информационог система представљаће важан корак ка уређеном, конкурентном и одговорном туристичком тржишту, а систем је креиран у интересу привреде и грађана, те даљег развоја туризма у Републици Српској", истакнуто је у саопштењу.

Затвор

Хроника

Покушао опљачкати супермаркет па пуцао на полицију: Ђулбеговићу предложен притвор

У ресорном министарству су напоменули да је у протеклом периоду у више наврата апеловано на благовремену регистрацију, да су продужавали рокове и омогућили додатно вријеме за усклађивање, те да у том периоду није било инспекцијских контрола ни изрицања санкција.

Имплементација централног информационог система у угоститељству у Републици Српској започела је 1. јануара, с циљем успостављања јединствене, поуздане и свеобухватне евиденције долазака и ноћења туриста, те даљег јачања транспарентности, законитости и уређености пословања у угоститељству.

