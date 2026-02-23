Топлотна звијер хита ка нама; Посљедице ће бити озбиљне

Извор:
Временска ситуација у Европи се драстично мијења, пише метеоролошки портал Severe Weather Europe. Биће погођен и Балкан.
Након скоро мјесец дана непрекидних киша, снијега и поплава у Шпанији, Португалу и на Медитерану, континент улази у период неуобичајено топлог времена.
Централна Европа и Балкан ове недјеље доживјеће прави "дах пролећа", а негде ће температуре достићи и 20°C, док ће у планинским и брдским предјелима доћи до убрзаног топљења снега, са могућим поплавама у долинама и приобалним рекама.
Феномен који стоји иза ових неуобичајено топлих дана познат је као топлотна купола. Ради се о стабилном подручју високог притиска које се развија у вишим слојевима атмосфере и делује као "поклопац", задржава топли ваздух при тлу и спречава продор хладног ваздуха из поларних области.
Ваздух се подиже и спушта унутар куполе, што доводи до неуобичајено високих температура у низинама и убрзаног топљења снега у планинским пределима.
У екстремним случајевима, топлотна купола може трајати неколико дана или чак недјеља, а посљедице осјећају сви: природа, људи и свакодневни живот.
У Алпима и другим планинским областима са дебелим сњежним покривачем, убрзано топљење снијега може изазвати пораст ријека и локалне поплаве. Ријеке у долинама и притоке већих река могу брзо нарасти, па локалне власти упозоравају на могућност ванредних мера.
Дуготрајна изложеност високим температурама може изазвати:
Посебно су угрожени:
Висок притисак са Иберијског полуострва и Медитерана полако се шири ка централној Европи. Већ у понедјељак температуре ће бити 6 - 10°C изнад просека за фебруар у западној и јужној Европи.
Централна Европа, укључујући Њемачку, Чешку и Аустрију, почиње да осјећа утицај топлотног таласа, док Балкан полако улази у период неуобичајено топлог времена.
Топлотна купола потпуно преузима контролу над великим дијелом Европе. У низинама Њемачке, Чешке, Аустрије, Словеније и Хрватске температуре достижу 14 - 18°C, а у неким дијеловима Балкана локално и до 20°C.
Алпи, који су посљедњих недјеља били прекривени снијегом, сада ће доживјети убрзано топљење, што може изазвати поплаве у долинама и приобалним подручјима ријека. У комбинацији са могућим кишним падавинама, ово може представљати озбиљан изазов за локалне власти и становништво.
Топлота се шири ка истоку и југоистоку Европе, захватајући Италију, Србију, Босну и Херцеговину, Црну Гору и остатак Балканског полуострва. Температуре у тим регионима достижу средину десетих, а локално и до 20°C.
Централна и сјеверна Европа, укључујући Данску, јужну Шведску и Норвешку, такође ће осетити неуобичајено високе температуре, са одступањима од 12–16°C изнад просјека за крај фебруара.
Иако топлотна купола доминира крајем фебруара, метеоролошки модели показују да би почетком марта нови продори са Атлантика могли донијети промјенљиво и динамично вријеме.
Прољећни услови у фебруару биће кратки, али интензивни. Прави "дах прољећа" прије могућег повратка зимских образаца.
