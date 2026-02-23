Давао 20 марака мита, кажњен са 1.500

Извор:
Глас Српске
23.02.2026
13:48
Ђорђе Марјановић осуђен је у бањалучком Окружном суду на новчану казну од 1.500 КМ, јер је полицајцима дао 10 КМ и пет евра да га не би казнили за саобраћајни прекршај.
Он је осуђен за кривично дјело давање мита, а према пресуди ако не плати казну у остављеном року она ће бити замијењена затвором. Пресуди је претходио споразум о признању кривице који је он закључио са Републичким тужилаштвом, а који је суд прихватио.
Према пресуди уколико Марјановић не плати новчану казну у остављеном року, суд ће наредити њено принудно извршење.
- Уколико новчана казна путем принудног извршења не буде наплаћена у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне казном затвора на начин да се 100,00 КМ замијени једним даном казне затвора. Уколико оптужени исплати само дио новчане казне, остатак ће се сразмјерно претворити у казну затвора, а ако оптужени исплати и остатак новчане казне, извршење казне затвора ће се обуставити-стоји у пресуди,
Према оптужници Марјановић је мито дао полицајцима 16. октобра лани када су га зауставили и контролисали у саобраћају у Приједору.
- Када му је полицајац саопштио да је невезање појаса саобраћајни прекршај и да зато слиједи казна, Марјановић је рекао "може ли да се не пише казна, да се договоримо, да ми вратите саобраћајну". Потом је сам узео саобраћајну и у њу ставио 10 КМ и пет евра и рекао "ово је за вас, да се почастите"-стоји у оптужници.
Образлажући пресуду судија Игор Цимеша казао је да је суд као олакшавајуће на страни оптуженог цијенио његово признање у раној фази поступка, неосуђиваност као и породичне прилике и да је отац дјетета. Отежавајућих околности није било.
- Суд сматра да је изречена казна адекватна и да ће се с њом постићи сврха – рекао је између осталог судија Цимеша.
Пресудом је од оптуженог и одузето 10 КМ и пет евра које је дао полицајцима те ће се тај новац након правоснажности пресуде предати Министарству правде Републике Српске, Агенцији за управљање одузетом имовином.
