Супрузи главом лупао о комоду, полиција га спасила с вјешала!

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Ђ.М. (42) из Невесиња којом се терети да је пред малољетном дјецом претукао супругу, да би се по доласку полиције покушао убити и живот су му спасили полицајци.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу, а Ђ.М. се на терет ставља да је починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.
У оптужници се наводи да је Ђ.М. 6. децембра 2025. године у кући у Невесињу угрозио душевно спокојство и тјелесни интегритет супруге којој је пред троје малољетне дјеце упутио увреде и пријетње.
”Након тога оштећену је ухватио рукама за врат и њеном главом ударао у комоду, а затим је бацио на угао и закључао сва врата”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је жртва кришом путем мобилног телефона позвала полицију, а када се нико није јавио, послала је поруку својој мајци која је обавијестила ПС Невесиње.
”У тренутку када су полицијски службеници дошли на лице мјеста осумњичени Ђ.М. је кроз балконска врата истрчао из куће према ораху у дворишту и објесио се за уже које је раније припремио. Полицијски службеници су успјели да прережу уже и осумњиченог Ђ.М. спусте на земљу”, наводи се у оптужници.
