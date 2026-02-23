Logo
Large banner

У претресу куће у Мостару пронађена већа количина хероина

Извор:

Кликс

23.02.2026

08:44

Коментари:

0
У претресу куће у Мостару пронађена већа количина хероина
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона током викенда су у Мостару ухапсили једну особу код које је, приликом претреса куће, пронађена већа количина хероина, саопштено је из МУП ХНК.

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције, Од‌јела за посебне намјене Управе полиције МУП-а ХНК-а, на темељу претходно прикупљених оперативних сазнања и писане наредбе Општинског суда у Мостару, а под надзором поступајућег тужитеља Кантоналног тужилаштва Мостар, у суботу су обавили претрес куће с окућницом на подручју Мостара, коју користи особа А. М. (47) из Мостара.

Приликом претреса пронађена је једна дигитална вага за прецизно мјерење с траговима хероина, једна ПВЦ врећица с неутврђеном количином марихуане, двије веће ПВЦ врећице с већом количином хероина.

Особа А. М. је ухапшена те спроведена у службене просторије Сектора криминалистичке полиције, гд‌је ће над њом бити проведена криминалистичка обрада, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови :

Мостар

heroin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јак земљотрес погодио Кину

Свијет

Јак земљотрес погодио Кину

4 ч

0
Молотовљев коктел бачен на ресторан

Србија

Молотовљев коктел бачен на ресторан

4 ч

0
Лијек за дијабетес као нови допинг?

Здравље

Лијек за дијабетес као нови допинг?

4 ч

0
Шушка се о разводу, а ово је имовинска карта Весне и Ђолета Ђоганија

Сцена

Шушка се о разводу, а ово је имовинска карта Весне и Ђолета Ђоганија

4 ч

0

Више из рубрике

Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори

Хроника

Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори

19 ч

1
Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

Хроника

Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

20 ч

0
Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Хроника

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

1 д

2
Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

Хроника

Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

12

24

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner