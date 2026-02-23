У претресу куће у Мостару пронађена већа количина хероина

Извор:
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона током викенда су у Мостару ухапсили једну особу код које је, приликом претреса куће, пронађена већа количина хероина, саопштено је из МУП ХНК.
Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције, Одјела за посебне намјене Управе полиције МУП-а ХНК-а, на темељу претходно прикупљених оперативних сазнања и писане наредбе Општинског суда у Мостару, а под надзором поступајућег тужитеља Кантоналног тужилаштва Мостар, у суботу су обавили претрес куће с окућницом на подручју Мостара, коју користи особа А. М. (47) из Мостара.
Приликом претреса пронађена је једна дигитална вага за прецизно мјерење с траговима хероина, једна ПВЦ врећица с неутврђеном количином марихуане, двије веће ПВЦ врећице с већом количином хероина.
Особа А. М. је ухапшена те спроведена у службене просторије Сектора криминалистичке полиције, гдје ће над њом бити проведена криминалистичка обрада, преноси Кликс.
