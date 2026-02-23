Лијек за дијабетес као нови допинг?

23.02.2026
08:20
Свјетска антидопинг агенција (WADA) истражује да ли да дода популарне ињекције за мршављење на своју листу забрањених супстанци пред Љетње олимпијске игре 2028. године.
Како се Зимске олимпијске игре ближе крају, агенција прати семаглутид, активни састојак у лијековима као што је Оземпик, како би видјела да ли га спортисти злоупотребљавају ради стицања неправедне предности, извјештава Sky News .
Да би забранила супстанцу, WADA мора да утврди да је спортисти користе за побољшање перформанси, угрожавање здравља или кршење спортског духа. Др Оливије Рабин, виши директор WADA за науку и медицину, рекао је да агенција жели да види да ли постоје обрасци злоупотребе ове класе дрога у спорту.
„Пратимо их јер је дошло до промјене парадигме у начину на који се тежина може контролисати овим лијековима“, рекао је Рабин. „Стога постоји интересовање са свих страна, са становишта побољшања перформанси и заштите здравља спортиста, да ли ће ова класа супстанци на крају завршити на листи забрањених.“
Др Рабин је додао да би одлука могла бити донијета до краја ове године или током 2027. године, напомињући: „Могуће је да то буде чак и пре Олимпијских игара у Лос Анђелесу.“
Стручњаци вјерују да би спортисти издржљивости могли имати највише користи од ових лијекова. Лијекови дјелују тако што стварају осјећај ситости, што доводи до смањеног уноса хране, што може довести до недостатка енергије. Као резултат тога, мишићи можда неће апсорбовати довољно хранљивих материја и других неопходних једињења.
Поред физичких ризика, постоји и забринутост за добробит спортиста, који могу бити приморани да узимају ове лијекове. Кејт Сири, суоснивачица организације „Kyniska Advocacy for Safe Sports“, упозорава на токсична окружења.
Здравље
Грађани БиХ највише новца остављају за ове лијекове
„У многим погледима, невидљиви проблем је употреба ГЛП-1 лекова за контролу тјелесне тежине код спортиста“, рекла је она. „Постоје токсична окружења у којима је идеја да 'мршав значи брз', 'мршав значи моћан' или чак 'мршав значи лијеп' и даље веома присутна у спорту. То се дешава зато што су спортисти под великим притиском унутар спортског система. Увијек бих се залагала за забрану док не сазнамо дугорочне посљедице.“
Др Ијан Бизли, бивши медицински директор фудбалске репрезентације Енглеске и љекар олимпијског тима Велике Британије, дели забринутост. „Када покушавате да постигнете чак и најмањи напредак да бисте дошли до вишег нивоа, могли бисте да посегнете за тим“, рекао је.
„Ако желите да варате, можете ли то да урадите ван сезоне, а затим да искористите предност током такмичења? И како бисте то уопште измјерили? Мислим да су то проблеми са којима се ВАДА бори и који им веома отежавају посао“, додао је Бизли.
Изузеци би могли бити одобрени за спортисте којима су ињекције заиста потребне из медицинских разлога, као што су дијабетичари ради контроле тјелесне тежине. Међутим, постоји забринутост да власти већ заостају за спортистима који би потенцијално могли да користе ове лијекове.
