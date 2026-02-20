Logo
Сок који чисти јетру и јача срце: Ево како да га припремите

Извор:

Крстарица

20.02.2026

11:16

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Некада нисмо трчали за сваким лијеком, него смо здравље тражили у башти. Овај домаћи сок од цвекле се деценијама прави чим притисак крене да зеза или осјетите да сте малаксали. Баке су га остављале у остави као прву помоћ за срце и крв, а рецепт је остао исти – прост, природан и провјерен.

Данас сви трчимо у апотеке чим нас нешто заболи, а заборављамо да су наши стари здравље чували у башти и остави. Нису им требале таблете да би имали снаге – знали су шта природа нуди. Цвекла је за њих била светиња, коријен који враћа крв у образе и чисти тијело од свега лошег што се у њему скупи.

Овај сок није нека модерна измишљотина, већ старински лек који се некада правио у свакој кући. Ред је да се подсјетимо рецепта који су наше баке знале напамет, а који данас може да нам спаси здравље.

Рецепт за домаћи сок од цвекле

Шта вам је потребно:

2 кг домаће цвекле

1 кг шећера

3 кесице ванилин шећера (да лепше мирише)

3 кесице лимунтуса

Припрема:

Цвекле прво добро оперите, ољуштите их и исјеците на колутове. У једну већу шерпу сипајте 3 литра хладне воде, па убаците цвеклу.

Кувајте док не прокључа, а онда смањите ватру и оставите да крчка још пола сата. Видјећете како вода постаје тамна и густа – то је оно најздравије што излази из цвекле.

Склоните са шпорета и извадите комаде цвекле (њу немојте бацати, може да се поједе као салата).

Док је вода још топла, сипајте шећер и мијешајте док се скроз не отопи. На крају додајте ванилин шећер и лимунтус, па све још једном промијешајте да се сједини.

Врућ сок сипајте у стаклене флаше које сте претходно опрали. Добро их затворите и оставите да се полако охладе. Чувајте их у фрижидеру.

Како се пије и зашто помаже?

Добија се јак сируп, па га размутите са мало воде, баш онако како вам прија.

Овај напитак није ту само да вас освјежи. Он је прави мелем за јетру јер је прочишћава и помаже јој да боље ради. Срце ће вам бити захвалније, а притисак ће се полако смирити јер овај сок природно помаже крвним судовима да се „одморе“.

Пијте га онако како су радили наши стари – без журбе, сваког дана по једну чашу, и видјећете како вам се снага полако враћа.

