Како се изборити са зимским и прољетним умором: Ослушкујте своје тијело

20.02.2026
07:59
Коментари:0
У данима када је темпо живота убрзан, а обавезе се само гомилају, није чудно што се осјећамо исцрпљено. Сви смо уморни од посла, свакодневног ритма и сталне трке с временом. На све то додатно утиче сиво, хладно зимско вријеме, мањак сунчеве свјетлости и дани који су знатно краћи. Организам природно реагује успоравањем, а мотивација често пада на минимум.
Зимски умор није слабост – то је одговор тијела на мањак свјетлости, боравка на свјежем ваздуху и смањену физичку активност. Када дан траје кратко, а обавезе су исте (или чак веће), осјећај исцрпљености постаје свакодневица.
Градови и општине
Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла
С друге стране, прољетни умор је такође природан процес прилагођавања. Иако долази топлије вријеме и више свјетла, организам се мора привикнути на промјене температуре, дуже дане и убрзани ритам који прољеће доноси. Хормонске промјене, осцилације у енергији и лагана безвољност нису неуобичајене.
Први корак је прихватање – умор је сигнал, а не непријатељ. Умјесто да се боримо против себе, потребно је ослушнути шта нам тијело поручује.
Лагани тренинг, шетња на свјежем ваздуху или истезање могу учинити више него што мислимо. Физичка активност потиче циркулацију и лучење хормона среће, што директно утиче на расположење и ниво енергије.
Регион
Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних
Јутарња кафа у тишини, вечерње читање неколико страница књиге, топла купка или вођење дневника – ти мали тренуци су злата вриједни. Они враћају осјећај контроле и мира у дан препун обавеза.
Не морамо сваки дан бити максимално продуктивни. Дозволити себи спорији темпо не значи одустати, већ паметно распоредити енергију.
Чак и кратка шетња током дана може значајно побољшати расположење. Сунчева свјетлост утиче на производњу серотонина и регулацију сна.
Сцена
Због ове цифре је тешко претучен син Снежане Ђуришић
Ограничити вријеме проведено на друштвеним мрежама и направити простор за тишину. Преоптерећеност информацијама додатно умара ум.
Најважније је запамтити да су и зимски и прољетни умор пролазни. Енергија се враћа постепено – кроз бригу о себи, баланс између обавеза и одмора те свјесну одлуку да његујемо тијело и ум.
Понекад највећа побједа није обавити све са листе, већ научити стати, удахнути и наставити темпом који нам одговара.
Умор не значи слабост. Он је подсјетник да смо људи – да радимо, бринемо, покушавамо и дајемо себе сваком дану. И зима и прољеће су фазе, баш као и наша енергија. Не морамо увијек бити на максимуму да бисмо били вриједни.
Градови и општине
Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца
Снага није у томе да игноришемо исцрпљеност, већ да научимо управљати временом које имамо. Да бирамо књигу умјесто бесконачног скролања. Да бирамо мали лични ритуал умјесто још једне обавезе.
И зато, чак и када сте уморни, направите тај један мали корак за себе. Ваше тијело ће вам захвалити, а ум ће слиједити. И никако не заборавите пити довољно воде, јер хидратација је важан сегмент резистенције.
Стављање квалитетног сна у врх листе приоритета такође ће увелико олакшати адаптацију организма на ново годишње доба.
Здравље
17 ч1
Здравље
19 ч0
Здравље
20 ч0
Здравље
21 ч0
Најновије
Најчитаније
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Тренутно на програму