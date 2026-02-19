Супружници из Бијељине производе сок од спелте: Добар за дијабетичаре...

Извор:
АТВ
19.02.2026
11:56
Коментари:0
Споменко и Милица Пејић из Бијељине на 3,5 хектара узгајају аронију и купину без хемијске заштите и сво воће прераде у сок и вино без додатака шећера и конзерванса.
Недавно су кренули у пионирски подухват, производњу сока од древне житарице, спелте који пречишћава организам од токсина и побољшава имунитет.
"Дошли смо на идеју за узгој спелте, јер је од моје супруге отац болестан од карцинома. Доктор му је препоручио сок од зелене траве и онда смо ријешили да засијемо спелту. Она је пуна минерала, има витамине А, Б, Ц, Е, најбитније тај Б17 комплекс витамина, он има много селена, а тај селен је главни састојак за детоксикацију организма. Ако успијемо да детоксикујемо организам уједно смањујемо алкалност, а свака алкалност је погодна за разне болести и оне најтеже", појашњава Споменко.
Са супругом Милицом посветио се искључиво производњи здравих производа које користе и њихова дјеца.
"Ми идемо на то да нам све буде природно. Ми смо имали тако јаку жељу и вољу да кренемо са овим и надам се да ћемо успјети уз Божију помоћ. Само треба снага и упорност. Ако се питате који је разлог, то је највише због тога што нам је све загађено. Народ је све болеснији. Не желим само да зарадим, ако неко не буде могао финансијски ту смо да помогнемо и ми. Тешко је вријеме, болести све више, одлучили смо потпуно се посветити томе, а моја највећа награда ће бити ако успијем да помогнем људима да поправе своје здравствено стање", каже Милица за портал "ИнфоБијељина".
Производња спелте у затвореном простору веома је захтјевна, морају се обезбиједити сви услови, не само засијати сјеме као на њиви.
"Мора да буде стерилно, да би било здраво. Температура мора да буде до 20 степени, а влажност око 60 процената. То су идеални услови за њен узгој. На врховима иглица задржава залихе влаге по 24 сата, па и у случају да се заборави залити она опстаје. Сама себи контролише влагу са врхова до коријена онолико колико треба. Није она узалуд у Европи задњих 5.000 година, а спелта потиче иначе из Азије и 8.000 година је њена старост. Не може се генетски модификовати као ове сада комерцијалне сорте пшенице", истиче Споменко.
Сок од спелте добија се од листова, за те потребе имају ручне пресе јер је професионална скупа.
"Ручне пресе могу нам помоћи за овај наш пионирски подухват, за наше услове за почетак. Видјећемо како ће даље да иде, једноставно та спелта она је 70 посто хлорофил, а тај хлорофил поспјешује кисеоник", прича Споменко за "ИнфоБијељину".
Сјеме, вода и тресет све је што је потребно за узгој спелте. Сјеме потапају у воду и остављају да набубри, а потом га равномјерно са земљом распоређују на тацнама. Процес траје 20-ак дана. Сјеме спелте набављају из Србије од органског произвођача који је узгаја на подручју између Таре и Златибора.
Исцијеђени сок мора да се заледи на -18 степени. Дневна доза је бочица од 30 мл. Одледи се за десет минута у млакој води и попије. Пола сата након тога ништа не би требало да се једе да би дјеловала и очистила организам.
"Треба много, много спелте да би се добило бочица од 30 мл. Тај изглед сока та зелена боја изгледала је одбојно, али кад смо пробали слаткастог је укуса, то је за не повјеровати и дјеца га пију. Побољшава крвну слику, враћа снагу, користе га дијабетичари, они који су на хемиотерапији, имају висок крвни притисак, холестерол, а може да се користи и превентивно за побољшање имунитета", наглашава Споменко.
Ово пољопривредно домаћинство за сада сок од спелте производи експериментално за родбину и пријатеље, а у наредном периоду планирају да комерцијализују производњу и потпуно се посвете узгоју спелте јер све више грађана води рачуна о здравој исхрани.
Здравље
1 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
17 ч0
Здравље
21 ч0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
05
13
03
12
56
12
54
Тренутно на програму