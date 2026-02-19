Туск Пољацима: Напустите земљу, могућ сукоб сваки дан

Извор:
Агенције
19.02.2026
13:34
Коментари:0
Премијер Пољске Доналд Туск апеловао је на све пољске држављане који су у Ирану да одмах напусте ту земљу због све веће опасности од потенцијалног сукоба.
"Молим вас, одмах напустите Иран и ни под којим условима не идите у ову земљу. Не желим никога да плашим, али сви знамо о чему говорим. Могућност сукоба је веома реална" рекао је Туск током посјете полигону Војног института за технологију наоружања у Зјелонки, гдје су истовремено одржана отворена испитивања беспилотних система наоружања, пренио је портал "Виадомосци".
Регион
Малољетници претукли вршњака: Насилно га угурали у учионицу, па га тукли кишобраном и флашом
Туск је био у пратњи министра националне одбране Владислава Косињака-Камиша и замјеника министра Цезарија Томчика, а током догађаја је одржао и разговор са медијима.
"Молим вас, одмах напустите Иран и ни под којим условима не идите у ову земљу. Не желим никога да плашим, али сви знамо о чему говорим. Могућност сукоба је веома реална", рекао је пољски премијер.
Он је нагласио да ће "за неколико, десетак, или чак неколико десетина сати, могућност евакуације бити отежана", указујући на потенцијалну хитност ситуације.
Туск је упозорио грађане да озбиљно схвате овај апел, подсјећајући на "лоша искуства из прошлости".
"Молим вас да ово схватите веома озбиљно. Имамо лоша искуства из прошлости, а неки људи игноришу ове апеле", нагласио је пољски премијер.
Високи званичници националне безбједности саопштили су предсједнику САД Доналду Трампу да је војска спремна за потенцијалне нападе на Иран већ у суботу, али да ће се временски оквир за било какву акцију вјероватно продужити и након овог викенда, преноси "ЦБС Њуз".
Ауто-мото
Вожња са ниским притиском у гумама: Зашто је опасно?
Иако Трамп још није донио коначну одлуку о томе да ли ће извршити напад, приближно трећина активних флота америчке ратне морнарице већ је на Блиском истоку.
Флотила укључује двије ударне групе носача авиона, 15 разарача, као и непознат број подморница.
Тешки транспортни авиони и танкери за допуну горивом наводно су већ прешли Средоземље и крећу се према положајима на Блиском истоку.
One third of the U.S. Navy fleet deployed for Iran. https://t.co/TMDIbFK8tS pic.twitter.com/VX5qhzQnu7— MenchOsint (@MenchOsint) February 16, 2026
Према процјени аналитичара отворених извора (ОСИНТ) Иана Елиса, америчка борбена група могла би у једном налету да лансира више од 600 крстарећих пројектила Томахавк (ТЛАМ).
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму