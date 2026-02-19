Logo
Large banner

Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

Извор:

Агенције

19.02.2026

12:54

Коментари:

0
Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

Шпанска полиција ухапсила је хакера (20) који је уз помоћ софистициране сајбер технологије резервисао смјештај у луксузним хотелима за само један евроцент за ноћ.

Ово је први познати случај те врсте који укључује манипулацију системом плаћања за резервацију хотела путем интернета, иако нико не одбацује могућност да се то дешавало и раније, само што није било откривено, пише Јуровикли њуз.

Паре

Занимљивости

Ова 2 знака у март улазе без иједног неплаћеног рачуна

Осумњичени, шпански држављанин, наводно је преварио најмање један луксузни хотел у Мадриду за више од 20.000 евра кроз вишеструке боравке, а ухапшен је у сриједу док је боравио у луксузном мадридском хотелу, где се вредност смештаја процјењује на око 1.000 евра за ноћ.

Двадесетогодишњак је наводно хаковао веб страницу за резервације хотела циљајући њен систем за валидацију плаћања, а кроз сајбер напад, изменио је платформу за електронско плаћање тако да су се трансакције на рецепцији чиниле потпуно ауторизованим и завршеним, иако је заправо наплаћен само минималан износ, један евроцент.

Собе које су обично коштале до 1.000 евра по ноћењу осигуране су овом методом.

Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Бања Лука

Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци

Резервације су у почетку изгледале легитимно хотелу и платформи за резервације, а превара је постала очигледна тек неколико дана касније, када је процесор плаћања пребацио стварно плаћени износ (0,01 евра) хотелској компанији.

Шпанска полиција описала је напад као "посебно осмишљен да измијени систем валидације плаћања", напомињући да је то први пут да су се власти сусреле с овом техником.

Истрага је брзо покренута након што је веб страница за онлајн резервације раније у фебруару пријавила сумњиву активност, а полиција је пратила осумњиченог користећи његов прави идентитет из резервација и ухапсила га у року од четири дана у луксузном мадридском хотелу у којем је одсео.

Током боравка мушкарац је конзумирао и намирнице из мини бара и остављао друге рачуне неплаћене, што је додатно повећало губитке хотела.

Полиција Аустрија

Свијет

Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

Извјештаји указују на то да је на тај начин можда оштетио више хотела, иако су специфични детаљи о додатним објектима ограничени.

Мушкарац је раније био ухапшен и на Канарским острвима у вези са сличним преступом.

Он ће највероватније бити оптужен за хаковање, превару и потенцијално друга кривична дела повезана са неплаћеним услугама.

Подијели:

Тагови :

haker

Хотел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

Наука и технологија

Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

38 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Спорт не треба да буде жртва политике

39 мин

0
Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић најавио веће плате, али и отказе у Жељезницама

43 мин

0
Више од 3 милијарде у питању: Интеграл злоупотријебљен у још 4 тендера у Румунији?

Свијет

Више од 3 милијарде у питању: Интеграл злоупотријебљен у још 4 тендера у Румунији?

50 мин

0

Више из рубрике

Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

Свијет

Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

33 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Спорт не треба да буде жртва политике

39 мин

0
Више од 3 милијарде у питању: Интеграл злоупотријебљен у још 4 тендера у Румунији?

Свијет

Више од 3 милијарде у питању: Интеграл злоупотријебљен у још 4 тендера у Румунији?

50 мин

0
Принц Ендру

Свијет

Ухапшен бивши британски принц Ендру

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

10

Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

13

07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

13

05

Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

13

03

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

12

56

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner