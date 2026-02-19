Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

Извор:
Шпанска полиција ухапсила је хакера (20) који је уз помоћ софистициране сајбер технологије резервисао смјештај у луксузним хотелима за само један евроцент за ноћ.
Ово је први познати случај те врсте који укључује манипулацију системом плаћања за резервацију хотела путем интернета, иако нико не одбацује могућност да се то дешавало и раније, само што није било откривено, пише Јуровикли њуз.
Осумњичени, шпански држављанин, наводно је преварио најмање један луксузни хотел у Мадриду за више од 20.000 евра кроз вишеструке боравке, а ухапшен је у сриједу док је боравио у луксузном мадридском хотелу, где се вредност смештаја процјењује на око 1.000 евра за ноћ.
Двадесетогодишњак је наводно хаковао веб страницу за резервације хотела циљајући њен систем за валидацију плаћања, а кроз сајбер напад, изменио је платформу за електронско плаћање тако да су се трансакције на рецепцији чиниле потпуно ауторизованим и завршеним, иако је заправо наплаћен само минималан износ, један евроцент.
Собе које су обично коштале до 1.000 евра по ноћењу осигуране су овом методом.
Резервације су у почетку изгледале легитимно хотелу и платформи за резервације, а превара је постала очигледна тек неколико дана касније, када је процесор плаћања пребацио стварно плаћени износ (0,01 евра) хотелској компанији.
Шпанска полиција описала је напад као "посебно осмишљен да измијени систем валидације плаћања", напомињући да је то први пут да су се власти сусреле с овом техником.
Истрага је брзо покренута након што је веб страница за онлајн резервације раније у фебруару пријавила сумњиву активност, а полиција је пратила осумњиченог користећи његов прави идентитет из резервација и ухапсила га у року од четири дана у луксузном мадридском хотелу у којем је одсео.
Током боравка мушкарац је конзумирао и намирнице из мини бара и остављао друге рачуне неплаћене, што је додатно повећало губитке хотела.
Извјештаји указују на то да је на тај начин можда оштетио више хотела, иако су специфични детаљи о додатним објектима ограничени.
Мушкарац је раније био ухапшен и на Канарским острвима у вези са сличним преступом.
Он ће највероватније бити оптужен за хаковање, превару и потенцијално друга кривична дела повезана са неплаћеним услугама.
