Тукла оца и брата, па завршила у затвору

Извор:

РТЦГ

19.02.2026

14:19

Службеници полиције су, по налогу Основног државног тужилаштва (ОДТ) у Никшићу, ухапсили М.В. која је осумњичена за насиље према оцу и брату, саопштено је из тог тужилаштва.

Из никшићког ОДТ-а су рекли да се М.В. терети за кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници.

“Основано се сумња да је осумњичена примјеном насиља нарушила тјелесни и душевни интегритет свог оца и брата”,

наводи се у саопштењу, преноси РТЦГ.

Црна Гора

ухапшена жена

насиље у породици

