Тукла оца и брата, па завршила у затвору

Извор:
РТЦГ
19.02.2026
14:19
Коментари:0
Службеници полиције су, по налогу Основног државног тужилаштва (ОДТ) у Никшићу, ухапсили М.В. која је осумњичена за насиље према оцу и брату, саопштено је из тог тужилаштва.
Из никшићког ОДТ-а су рекли да се М.В. терети за кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници.
“Основано се сумња да је осумњичена примјеном насиља нарушила тјелесни и душевни интегритет свог оца и брата”,
наводи се у саопштењу, преноси РТЦГ.
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму