Дабро не посустаје: Тражи да се забрани петокрака

19.02.2026
Посланик Домовинског покрета у хрватском Сабору Јосип Дабро изјавио је да је спреман да напусти Хрватски сабор, али под условом да се у наредних 30 дана донесе закон којим би се забранили комунистички симболи и јавна афирмација истакнутих представника тоталитарних режима.
Његова изјава долази усред политичких тензија унутар владајуће коалиције.
Након што се у јавности појавио снимак на којем током поклада у Комлетинцима пјева пјесму која велича Анту Павелића, Јосип Дабро нашао се у центру политичких полемика.
Тим поводом Домовински покрет сазвао је конференцију за медије у Сабору, на којој је Дабро говорио о, како је навео, "унутарполитичкој ситуацији“.
“Видимо већ пар дана у јавном простору шта се догађа, а господин Хребак је јавно условио останак у коалицији мојим одласком из Сабора. Проблем је кажу у само једној особи, у Јосипу Дабри. Чули смо да странка не може бити талац једног човјека, у овом случају ја не желим да њихова странка буде мој талац. Зато сам данас одлучио објавити да сам спреман напустити Сабор, али имам један услов. У сљедећих 30 дана донесимо закон који изричито забрањује комунистичке симболе и јавну афирмацију истакнутих комуниста који су масовно прогањали, убијали и затварали Хрвате и ја одох из Сабора. Забранимо петокраку под којом су патили оснивачи ХСЛС-а и под којом је разорен Вуковар”, рекао је Дабро.
Он је додао:
“Донесимо закон који ће предвидјети најстрожу криминализацију и санкционисање истицања симбола из комунизма, социјалистичке Југославије, НДХ, спрске националне политике, њених протагониста и савремених реформатора”.
Након што је завршио припремљени говор није хтио одговарати на новинарска питања.
Ипак, у пролазу је добацио новинарима да “неће рушити хрватску владу”.
Подсјећамо, случај је изазвао потресе и унутар владајуће коалиције.
Предсједник ХСЛС-а Дарио Хребак поставио је ултиматум премијеру Андреју Пленковићу да ријеши питање посланика Домовинског покрета, уз поруку да ХСЛС у супротном неће остати дио коалиције.
"Мислим да је ово прави тренутак да кажемо доста. Имали смо Предсједништво странке, дали смо партнерима довољно времена да се извуку из ове врло неугодне ситуације, не само за ХСЛС, него за друштво и премијера, али видјели смо јучерашње изјаве, то је вријеђање здравог разума, стога смо донијели три закључка", рекао је Хребак.
Према његовим ријечима, први закључак је да је за либерале случај "усташовања“ и величања Анте Павелића црвена линија која је пређена.
Други закључак је да ХСЛС неће рушити Владу приликом саборског гласања за новог министра социјалне његе, док је трећи закључак рок од 30 дана који је постављен премијеру да ријеши "случај Дабро“.
Политички расплет ситуације очекује се у наредним седмицама.
