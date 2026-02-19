Таксиста у Загребу ''одерао'' белгијског новинара за вожњу

Извор:
АТВ
19.02.2026
07:50
Коментари:0
Док једни таксисти раде поштено и возе за пристојне цијене преко апликација, други покушавају да у једној вожњи зараде колико и за цијели дан.
Нова непријатна ситуација догодила се у Загребу, а поново је почетна тачка била жељезничка станица. Белгијски новинар, који је стигао да прати утакмицу Генка против Динама, испричао је да му је таксиста за вожњу до стадиона покушао наплатити више од 130 евра.
„Не знам је ли то уобичајено, али таксиста ми је са жељезничке станице до стадиона хтио наплатити више од 130 евра“, рекао је новинар за Гол.хр.
Он је навео да му је цијена дјеловала претјерано, посебно јер је већ раније боравио у Загребу.
„Био сам већ у Загребу и мени се чинило пуно, па се нисам дао. На крају сам му платио 80 евра“, испричао је новинар, који је желио да остане анониман.
Ово није први пут да се дешавају сличне ситуације. Јавност се и даље сјећа случаја када је једна вожња од главне станице до центра града наплаћена чак 1.500 евра, док је и износ од 150 евра за тако кратку релацију оцијењен као срамотно висок.
Ипак, у свему томе нема кршења прописа. Према важећим правилима, таксисти имају право да сами формирају цијене, под условом да цјеновник буде јасно истакнут. Поједини возачи, наводно, имају истакнуте цијене и до 400 евра за свега пет километара вожње.
Тако тренутно постоје двије потпуно различите праксе – вожње преко апликација Убер и Болт које коштају три до пет евра, али и таксисти који циљају путнике који не користе апликације, најчешће странце, и наплаћују им вишеструко веће износе.
Тренутно на програму