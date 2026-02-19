Logo
Large banner

Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

Извор:

Телеграф

19.02.2026

07:30

Коментари:

0
Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил
Фото: Printscreen/Instagram

Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, претходних дана пролазио је кроз праву драму када му је запаљен скупоцјени ауто од пола милиона евра.

Иако се Бака није много потресао, али му није било свеједно, рекавши да ће купити нови ауто сада се огласио након што је ухапшен младић З.Р (23).

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

Јутјубер се сада огласио на друштвеним мрежама те поручио само једно.

- Рекеташи да пуше к***ц - написао је јутјубер који је и раније говорио да му је возило запаљено зато што није желио да плати рекет.

Подсјетимо, по саопштењу тужилаштва З.Р. се сумњичи за изазивање опште опасности и изнуде.

О томе колико дуго ће провести иза решетака одредиће и процјена штете на Брабусу који је у власништву Баке Прасета. Када се узму сва кривична дјела, он ће бити у затвору између три и 12 година затвора, плус ће морати да плати и новчану казну.

Овај предмет је преузело Више јавно тужилаштво у Београду, а у току је разматрање могуће преквалификације кривичног дјела.

илу-сњежна лавина

Свијет

Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

Бака Прасе је открио да му је уништено још једно возило од 700.000 евра, али да нису исти починиоци нанијели штету већ да се то догодило током удеса.

Подијели:

Тагови :

Baka Prase

jutjuber

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

Занимљивости

Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

3 ч

0
Група младића претукла тинејџера палицама

Хроника

Група младића претукла тинејџера палицама

3 ч

0
Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

Свијет

Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

3 ч

0
Без струје данас остају ове улице

Бања Лука

Без струје данас остају ове улице

3 ч

0

Више из рубрике

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

Сцена

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

11 ч

0
Полицајац критикује истрагу о смрти Курта Кобејна: "Није извршио самоубиство"

Сцена

Полицајац критикује истрагу о смрти Курта Кобејна: "Није извршио самоубиство"

13 ч

0
Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

Сцена

Асмин кажњен након што је тукао Уроша: Жељко Митровић више не жели да га толерише

13 ч

3
Здравко Мамић поново пресадио косу

Сцена

Здравко Мамић поново пресадио косу

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner