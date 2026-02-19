Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

Извор:
Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, претходних дана пролазио је кроз праву драму када му је запаљен скупоцјени ауто од пола милиона евра.
Иако се Бака није много потресао, али му није било свеједно, рекавши да ће купити нови ауто сада се огласио након што је ухапшен младић З.Р (23).
Јутјубер се сада огласио на друштвеним мрежама те поручио само једно.
- Рекеташи да пуше к***ц - написао је јутјубер који је и раније говорио да му је возило запаљено зато што није желио да плати рекет.
Подсјетимо, по саопштењу тужилаштва З.Р. се сумњичи за изазивање опште опасности и изнуде.
О томе колико дуго ће провести иза решетака одредиће и процјена штете на Брабусу који је у власништву Баке Прасета. Када се узму сва кривична дјела, он ће бити у затвору између три и 12 година затвора, плус ће морати да плати и новчану казну.
Овај предмет је преузело Више јавно тужилаштво у Београду, а у току је разматрање могуће преквалификације кривичног дјела.
Бака Прасе је открио да му је уништено још једно возило од 700.000 евра, али да нису исти починиоци нанијели штету већ да се то догодило током удеса.
