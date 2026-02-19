Група младића претукла тинејџера палицама

Извор:
Мушкарац М.Ћ. (31) из Београда ухапшен је због сумње да је пре неколико дана брутално претукао младића Л.Л. (19), заједно са још 10 особа. Како се сумња, они су жртву тукли палицама по глави и тијелу усљед чега је несрећни тинејџер задобио тешке тјелесне повреде.
Језиви напад догодио се на углу Хумске и Динарске улице у Београду 16. фебруара око 21 сат. Наводно, осумњичени М.Ћ. је заједно са још десетак особа, од којих је неколико њих идентификовано брутално претукао младића.
"Сумња се да је он, са још једном особом, пресрео младића на улици и више пута га ударио по глави и тијелу палицом, те му сломио вишеструке преломе костију", каже извор "Блица".
Међутим, ту се напад није зауставио. У сљедећем тренутку, како се сумња, из кола је изашло 10 младића који су се придружили осумњиченом и његовом саучеснику.
"Они су се придружили страшном батинању и ударали жртву палицама више пута", каже извор "Блица".
Након овога они су се разбјежали, а напад је одмах пријављен полицији, која је по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду одмах идентификовала главног осумњиченог и кренула у потрагу за њим.
Он је убрзо пронађен на Савском венцу у аутомобилу са још двојицом младића.
"У колима су нашли фантомке, рукавице, шипку", додаје извор овог портала.
По налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати.
