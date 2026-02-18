Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

Извор:
Српскаинфо
18.02.2026
17:20
У саобраћајној несрећи која се у послијеподневним часовима догодила код парка Младен Стојановић повријеђене су двије особе.
У несрећи су учествовали аутомобил и мотор.
Према изјавама очевидаца малољетници су се возили на мотору.
-Добро су прошли обојица како је могло бити. Изгледа да су оба малољетници– испричао је очевидац за Српскаинфо.
Према незваничним информацијама моториста је обилазио колону аутомобила и сударио се са “реноом”.
У току је увиђај који ће утврдити тачне околности несреће.
