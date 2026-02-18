Logo
Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

Извор:

Српскаинфо

18.02.2026

17:20

Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи
Фото: screenshot / Srpskainfo

У саобраћајној несрећи која се у послијеподневним часовима догодила код парка Младен Стојановић повријеђене су двије особе.

У несрећи су учествовали аутомобил и мотор.

Према изјавама очевидаца малољетници су се возили на мотору.

-Добро су прошли обојица како је могло бити. Изгледа да су оба малољетници– испричао је очевидац за Српскаинфо.

Према незваничним информацијама моториста је обилазио колону аутомобила и сударио се са “реноом”.

У току је увиђај који ће утврдити тачне околности несреће.

