Пали серијски лопови: Упадали у викендице и односили све

Извор:

Курир

18.02.2026

14:04

Полиција у Зајечару ухапсила је, након истражних радњи, двојицу мјештана који се терете за тешку крађу јер има индиција да су пљачкали викендице.

"Ухапшени су В.Ј.(46) и Ј.С.(49). Они се сумњиче да су надгледли викендице у околини Зајечара, и тражили неку у којој не долазе власници често. У овом случају су одлучили да развале врата једне викендице која припада Зајечарцу старом 64 године. Украли су агрегат за струју, моторну тестеру и много ручног алата. Штета је процењена на више стотина евра", сазнајемо од надлежних.

гробље споменик

Занимљивости

Натпис на споменику насмијао регион

Обојици ухапшених је одређен притвор до 48 сати и они ће бити спроведени надлежном тужилаштву, пише Курир.

