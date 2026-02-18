Натпис на споменику насмијао регион

Извор:
Познато је да су Срби креативан народа, а наша креативност не мањка ни када је о споменицима ријеч.
Тако се на гробљима одувијек у мору вјечних обиљежја увијек могао пронаћи по неки занимљив натпис који засмије све који се поред њега у пролазу нађу. Управо такву реакцију буди и посљедњи у низу интересантан српски епитах са споменика у Србији, а чија тачна локација је ипак за сада непознаница.
Задњи дио надгробног споменика освануо је тако на друштвеним мрежама, тачније на Тик току, а који је, како се сазнаје из истог, за живота написала једна Невенка, која је у пар реченица доста тога рекла о себи, својој животној борби али и свом покојном мужу.
Како се, наиме, може прочитати, Невенка послије смрти свог мужа није посустала, већ показала за шта је све способна, а то је на необичан начин хтјела и да вјечно забиљежи и свима стави до знања, преноси "Телеграф".
"Послије покојног супруга у тешкој болести успјела побиједити реуматичну костобољу, положити за возачку дозволу, самостално путовање и одсијецање ноката на пет континената. Писац дневника сензација цртања по свијету, фотографисала преко 5.000 слика. Здравим разумом побиједила све и успјела у животу", пише на крају овог необичног и упечатљивог епитаха који је наишао на бројне реакције, а који потписује извјесна Невенка Перић Ковачевић.
