Почела исплата неопорезиве помоћи радницима

Извор:

Агенције

18.02.2026

14:59

Коментари:

0
Фото: АТВ

Влада ФБиХ донијела је Уредбу о исплати помоћи радницима од стране послодавца у 2026. години, која је ступила на снагу 5. фебруара 2026. године.

Овим актом прецизно су дефинисани право на помоћ, висина и динамика исплате, као и начин њене реализације.

Уредбом је предвиђено да послодавци својим радницима могу исплатити новчану помоћ у износу до 300 КМ мјесечно.

Ријеч је о додатној финансијској подршци која се не сматра платом нити накнадом плате у смислу Закона о раду.

Без опорезивања

Важно је нагласити да ова помоћ не подлијеже опорезивању порезом на доходак, у складу с Правилником о допунама правилника о примјени Закона о порезу на доходак. Тиме је послодавцима омогућено да радницима исплате пуни износ без додатних порезних оптерећења.

Помоћ се може исплаћивати за период од јануара до јуна 2026. године, а исплата се врши искључиво након истека мјесеца на који се односи.

Исплате се реализују у периоду од првог до посљедњег дана наредног календарског мјесеца.

То значи да се помоћ за јануар може исплатити од 1. до 28. фебруара, за фебруар од 1. до 31. марта, за април од 1. до 31. маја, за мај од 1. до 30. јуна, док се помоћ за јун може исплатити од 1. до 31. јула 2026. године.

Послодавци имају и додатну административну обавезу. Најкасније до седмог дана у мјесецу за протекли мјесец у којем је извршена исплата, дужни су надлежној пореској испостави доставити Извјештај о исплати помоћи.

Пореска управа ће, по пријему извјештаја, извршити контролу испуњености услова прописаних Уредбом. Извјештај се подноси на посебном обрасцу који је саставни дио Уредбе.

На овај начин власти су покушале омогућити додатну подршку запосленима у првој половини 2026. године, уз јасно прописане процедуре и рокове за послодавце.

