Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

18.02.2026

16:18

Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе
Добри делфин (Tursiops truncatus) који је највјероватније грешком ушао у слатководни систем, примијећен је данас, 18. фебруара у ријеци Јадро која пролази кроз Солин у Хрватској.

Овим путем молимо све грађане и пролазнике да не узнемиравају животињу, да не покушавају да јој прилазе, да је хране или на било који начин ометају, како би јој се омогућио безбједан и самосталан повратак у море – саопштила је Јавна установа “Море и крш” на Фејсбуку.

У сарадњи са Министарство заштите околине и зелене транзиције, чувари природе ове установе налазе се на терену и континуирано прате његово стање и кретање.

Добри делфин је строго заштићена врста, а мир и минималан стрес кључни су за његов успјешан повратак у природно морско окружење.

