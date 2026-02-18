Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

Извор:
СРНА
18.02.2026
16:05
Коментари:0
Предсједник Савеза за бољу будућност Фахрудин Радончић рекао је да је морална и политичка обавеза члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да изађу пред демонстранте који се већ шести дан окупљају због трамвајске несреће која се догодила у Сарајеву.
Радончић је навео да је недопустива ћутња самозваних бошњачких лидера.
- Док сви ми подржавамо младе и неотуђиво право јавности да сазна за све мутне послове у и око ГРАС-а, Бећировић, први у Бошњака и члан Предсједништва БиХ, и Конаковић, суверени десетогодишњи шеф Кантона Сарајево и самозвани бошњачки лидер, срамотно ћуте. А, познато је, да су се јавно дописивали са свим и сваким, чак на бизарно ниском нивоу - рекао је Радончић.
Он је напоменуо да се демонстрације одржавају на стотињак метара од Бећировићевог и Конаковићевог кабинета, саопштено је из СББ-а.
- Зато, изволи Денисе Бећировићу, изволи Дино Конаковићу, изађите пред незадовољни народ. Олако и дрско рачунате да ће ово све брзо проћи, а кантонална влада и талови свакако остати у техничком мандату. Након свега, и вас сте двојица у техничком мандату, јер су грађани показали шта мисле о вашим странкама и вашим политикама - поручио је Радончић.
У Сарајеву су данас завршени протести које грађани шести дан организују након трамвајске несреће у којој је живот изгубила једна, а повријеђене четири особе, те нови скуп најавили у суботу, 21. фебруара.
Најновије
Најчитаније
16
28
16
18
16
10
16
05
16
03
Тренутно на програму