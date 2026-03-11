Детаљи акције у Министарству финансија: Познато ко је ухапшен

Аутор:АТВ
Полицијски службеници Федералне управе полиције су у уторак, 10. марта, провели мјере и радње из своје надлежности под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, у склопу оперативно-тактичке акције "Штедња".
У оквиру предметних активности извршен је претрес у службеним просторијама Федералног министарства финансија у Сарајеву.
Том приликом ухапшене су двије особе, а како "Радиосарајево.ба" сазнаје, ријеч је о Едину Шахиновићу, службенику у Министарству финансија ФБиХ чији је дио од 2007. године, те о Суаду Арнаутовићу.
Шахиновић се сумњичи за кривично дјело "Злоупотреба положаја и овлаштења", док се Арнаутовић сумњичи за помагање у извршењу наведеног кривичног дјела.
Како "Радиосарајево.ба" даље сазнаје, након што су испитани поступајући тужилац је Општинском суду предложила мјере забране.
За Шахиновића оне се односе на забрану обављања послова у Министарству финансија ФБиХ, као и приступ самом министарству и комуникацију са запосленицима министарства. Такође, предложена је иста забрана и за Финансијско-информатичку агенцију, Регистар вриједносних папира и Комисију за верификацију старе девизне штедње.
Арнаутовићу је предложена мјера забране комуникације са Шахиновићем, пише поменути портал.
Истрага коју Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево проводи односи се на незаконитости учињене у поступку исплате старе девизне штедње, раније је саопштено из Тужилаштва КС.
Из Министарства финансија ФБиХ су у уторак, 10. марта, истакли да је ријеч о поступању по пријави коју је надлежним институцијама поднио замјеник премијера и министар финансија у Влади ФБиХ Тони Краљевић. Они су додали како пружају пуну подршку раду правосудних институција и свим активностима које доприносе јачању законитости, транспарентности и одговорности у јавним институцијама.
Рочиште Шахиновићу и Арнаутовићу би се, како поменути портал сазнаје, требало одржати у четвртак, 12. марта, у 10:30 сати.
