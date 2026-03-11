Себија Изетбеговић зарадила кривичну пријаву

Аутор:АТВ
11.03.2026
17:05
Коментари:0
Против посланика у Скупштини Кантона Сарајево Себије Изетбеговић (СДА) поднесена је кривична пријава у уторак, 10. марта, Тужилаштву Кантона Сарајево због сумње да је током посљедње сједнице јавно изнијела податке који су законом заштићени, јер се односе на малољетне жртве трговине људима.
Потврђено је ово из Тужилаштва Кантона Сарајево, за портал "Радиосарајево.ба".
"Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево дана 10. марта запримило је наведену пријаву, формиран је предмет и додијељен тужиоцу у рад", рекли су из Тужилаштва КС.
Подсјетимо, у петак, 6. марта, у Сарајеву је одржана сједница Скупштине Кантона Сарајево, на којој је између осталог разматран Приједлог Одлуке о прихватању оставке премијера Нихада Ука и разрјешењу Владе КС, а на којој је говорила Себија Изетбеговић (СДА).
"Малољетне дјевојчице о којима се говори биле су смјештене у Сарајеву у дому за напуштену дјецу, а директорица је сасвим случајно из СДП-а. Па се поставља питање како су малољетне дјевојчице могле напуштати такву једну установу из Сарајева и одлазити приватним аутом у Тузлански кантон. Задњих шест мјесеци оне су биле смјештене у Сарајеву. Цијело ваше излагање је патетично. То што неко жели да Ук остане такав какав јесте, не значи да он не може бити другачији“, казала је, између осталог, Себија Изетбеговић.
Нагласимо да је ријеч о дјевојкама које су жртве у предмету трговине људима који води Тужилаштво Тузланског кантона против више особа осумњичених за организовано искориштавање малољетница у сврху проституције.
Подносилац у кривичној пријави је навео да је Себија Изетбеговић починила кривично дјело повреде тајности поступка, јер је јавно изношење таквих информација могло довести до идентификације малољетних жртава које имају статус посебно заштићених особа у кривичном поступку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
