Кошарац: Превозници да притисак изврше у сједишту Делегације ЕУ у Сарајеву

СРНА

10.03.2026

13:00

Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Европска комисија има потпуно игнорантски став према превозницима из земаља западног Балкана и Конзорцијум "Логистика" своје капацитете треба да покаже у сједишту Делегације ЕУ у Сарајеву, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је истакао да је о томе неколико пута расправљао Савјет министара, али да се ЕУ игра са земљама западног Балкана.

- Мислим да земље западног Балкана треба да се фокусирају на дискусију са представницима Европске комисије - рекао је Кошарац новинарима у Београду.

Нагласио је да је став Европске комисије до сада био индолентан и суров и да нема сензибилитет.

- Мислим да Конзорцијум "Логистика" треба показати своје капацитете, не на граничним прелазима, него у сједишту Делегације ЕУ у Сарајеву - рекао је Кошарац.

Он сматра да у Сарајеву треба манифестовати једну врсту активности које подразумијевају блокаде, јер заустављање спољнотрговинског промета на граничним прелазима узрокује озбиљну штету привредницима и у Републици Српској и у ФБиХ.

- Наравно, то не умањује потребу да се ријеши питање превозника, али исто тако да не штетимо угледу, прије свега, пословним уговорима, наше пословне заједнице како Републике Српске тако и ФБиХ - нагласио је Кошарац.

Он сматра и да игнорантским поступањем у Европи према проблемима превозника покушавају да обезбиједе јефтину радну снагу јер приликом привођења возача у земљама западне Европе буду контактирани са захтјевом да своје радне активности проводе у некој од тих земаља.

Указао је да су возачи из Србије и БиХ, углавном млађи људи, а да су такви земљама управо и потребни ЕУ.

Сташа Кошарац

Коментари (1)
