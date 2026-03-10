Сателит ван контроле: Срушиће се на земљу, хитно се огласила НАСА

Извор:
Б92
10.03.2026
13:41
НАСА-ин сателит, тежине око 590 килограма, јури назад ка Земљи и могао би у уторак неконтролисано да уђе у атмосферу након скоро 14 година у орбити.
Агенција која је задужена да прати овај сателит предвиђа да би могуће вријеме уласка "Сонда Ван Ален А" у атмосферу могло да буде 19.45 (по источном америчком времену), односно 45 минута послије поноћи, по локалном времену.
Напомиње се да вријеме може да варира и до 24 часа, пише Дејли Мејл.
Пошто се летјелица креће брзином од више хиљада миља на сат, а временски прозор за поновни улазак траје готово читав дан, научници не могу тачно да предвиде гдје би евентуални дијелови могли да падну.
Како су саопштили из НАСА, очекује се да ће већи дио летјелице сагорјети када великом брзином буде пролазио кроз Земљину атмосферу: Међутим, како тврде, неки дијелови би могли да преживе пад.
Ризик да неко буде повријеђен изузетно је мали и процјењује се на отприлике 1 према 4.200 одсто.
Мисија летјелице Сонда Ван Ален А завршена је 2019. године, а научници су првобитно очекивали да ће се она вратити на Земљу тек 2034. године.
Међутим, ти прорачуни направљени су прије него што се показало да је тренутни соларни циклус много активнији него што се очекивало.
Током 2024. године научници су потврдили да је Сунце достигло соларни максимум, што је изазвало снажне свемирске олује и повећало отпор у горњим слојевима атмосфере, убрзавајући спуштање летјелице ка Земљи.
