Logo
Large banner

Сателит ван контроле: Срушиће се на земљу, хитно се огласила НАСА

Извор:

Б92

10.03.2026

13:41

Коментари:

0
Сателит у свемиру
Фото: Pexels

НАСА-ин сателит, тежине око 590 килограма, јури назад ка Земљи и могао би у уторак неконтролисано да уђе у атмосферу након скоро 14 година у орбити.

Агенција која је задужена да прати овај сателит предвиђа да би могуће вријеме уласка "Сонда Ван Ален А" у атмосферу могло да буде 19.45 (по источном америчком времену), односно 45 минута послије поноћи, по локалном времену.

Напомиње се да вријеме може да варира и до 24 часа, пише Дејли Мејл.

Пошто се летјелица креће брзином од више хиљада миља на сат, а временски прозор за поновни улазак траје готово читав дан, научници не могу тачно да предвиде гдје би евентуални дијелови могли да падну.

Како су саопштили из НАСА, очекује се да ће већи дио летјелице сагорјети када великом брзином буде пролазио кроз Земљину атмосферу: Међутим, како тврде, неки дијелови би могли да преживе пад.

Ризик да неко буде повријеђен изузетно је мали и процјењује се на отприлике 1 према 4.200 одсто.

Мисија летјелице Сонда Ван Ален А завршена је 2019. године, а научници су првобитно очекивали да ће се она вратити на Земљу тек 2034. године.

Међутим, ти прорачуни направљени су прије него што се показало да је тренутни соларни циклус много активнији него што се очекивало.

Током 2024. године научници су потврдили да је Сунце достигло соларни максимум, што је изазвало снажне свемирске олује и повећало отпор у горњим слојевима атмосфере, убрзавајући спуштање летјелице ка Земљи.

Подијели:

Тагови :

сателит

NASA

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

Наука и технологија

Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

2 седм

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Наука и технологија

Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

2 седм

1
НАСА успјешно тестирала пуњење ракете за Артемис II мисију ка Мјесецу

Наука и технологија

НАСА успјешно тестирала пуњење ракете за Артемис II мисију ка Мјесецу

2 седм

0
Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

Наука и технологија

Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

3 седм

0

Више из рубрике

Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

Свијет

Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

1 ч

0
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Свијет

Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

2 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

3 ч

0
Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

Свијет

Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

53

Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

14

35

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

14

32

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

14

14

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

13

56

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner