НАСА успјешно тестирала пуњење ракете за Артемис II мисију ка Мјесецу

Извор:

Танјуг

20.02.2026

09:07

Фото: Tanjug/AP/John Raoux

НАСА је спровела други тест пуњења горива ракете "Space Launch System" суперхладним горивом, припремајући се за мисију Артемис II која ће поново одвести астронауте на Мјесец.

Тимови су упумпали више од 2,6 милиона литара течног водоника и довршили дводневни пробни одбројавање, уз минимално цурење горива, што је у границама безбједности, пренио је АП.

Снежана Ђуришић

Сцена

Син Снежане Ђуришић напушта земљу?

Резултат теста омогућава процену да ли је могуће лансирање у марту са посадом од четири астронаута, који ће путовати десет дана без слијетања или орбитирања.

Проблеми са цурењем водоника прате америчку свемирску агенцију још од времена спејс шатлова, али замјена заптивача и филтера дала је инжењерима повјерење за сљедећи корак, истичу стручњаци.

Посада ће данас ући у двонедјељни карантин како би била спремна за лансирање, које би могло да буде најраније 6. марта.

снијег-хладноћа-лед-

Регион

Због сњежних падавина у Словенији више од 30.000 потрошача без струје

Администратор НАСА-е Џаред Исакман истакао је да безбједност астронаута остаје приоритет и најавио редизајн веза за гориво прије сљедеће мисије Артемис III, која ће покушати да спусти посаду близу јужног пола Мјесеца.

NASA

Mjesec

