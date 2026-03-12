Logo
Прво обраћање новог иранског ајатолаха: Напади ће бити настављени!

АТВ

12.03.2026

14:42

Нови ајатолах Моџтаба Хамнеи је у свом првом обраћању, које се преноси на националној телевизији, поручио да ће се напади на америчке базе у сусједним земљама Перзијског залива бити настављени.

Нагласио је да Иран не циља сусједне земље, већ искључиво америчке војне објекте који учествују у нападима на Иран.

Он је рекао и да "треба искористити полугу затварања Хормушког мореуза".

Наводи се да све америчке базе у региону треба одмах затворити јер ће бити нападнуте.

Моџтаба Хамнеи се захвалио "народу Ирана из свих друштвених слојева који се супротставио непријатељу".

Врховни вођа је изразио саучешће људима који су изгубили своје вољене током рата, рекавши да ће штета бити надокнађена.

- Злочин против човјечности и против дјеце неће бити игнорисан - навео је Моџтаба Хамнеи, који је наслиједио свог убијеног оца Алија Хамнеија.

