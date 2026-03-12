Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Аутор:Огњен Матавуљ
12.03.2026
15:47
Коментари:2
Славко Тривић службеник Републичког јавног тужилаштва Републике Српске ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело трговина утицајем, сазнаје АТВ.
Тривић, који је радио као возач у тужилаштву, ухапшен је синоћ у заједничкој акцији тог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске. Према незваничним информација Тривић је осумњичен да је узимао новац од појединих особа које су се налазиле под истрагом тужилаштва, обећавајући им да ће утицати да се по њих донесе повољна тужилачка одлука.
Ухапшен службеник Посебног одјељења Републичког тужилаштва у Бањалуци
У МУП-у Српске за АТВ је потврђено да је ухапшен службеник тужилаштва С.Т.
”Лице је осумњичено да је починио кривично дјело трговина утицајем. Након криминалистичке обраде он је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат на даље поступање Републичком јавном тужилаштву”, наводе у МУП-у Српске.
