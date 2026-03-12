Logo
Large banner

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Аутор:

Огњен Матавуљ

12.03.2026

15:47

Коментари:

2
Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем
Фото: АТВ

Славко Тривић службеник Републичког јавног тужилаштва Републике Српске ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело трговина утицајем, сазнаје АТВ.

Тривић, који је радио као возач у тужилаштву, ухапшен је синоћ у заједничкој акцији тог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске. Према незваничним информација Тривић је осумњичен да је узимао новац од појединих особа које су се налазиле под истрагом тужилаштва, обећавајући им да ће утицати да се по њих донесе повољна тужилачка одлука.

Полиција-Борик-хапшење

Хроника

Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

У МУП-у Српске за АТВ је потврђено да је ухапшен службеник тужилаштва С.Т.

”Лице је осумњичено да је починио кривично дјело трговина утицајем. Након криминалистичке обраде он је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат на даље поступање Републичком јавном тужилаштву”, наводе у МУП-у Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Бањалука

Republičko javno tužilaštvo

Возач тужилаштва

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

Хроника

Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

38 мин

0
Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

Хроника

Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

1 ч

2
Криминалној групи Милана Матковића 66 година затвора!

Хроника

Криминалној групи Милана Матковића 66 година затвора!

1 ч

0
Синиша Шакић суђење

Хроника

Суд дозволио ”Sky” доказе на суђењу за убиство Славише Ћулума

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

15

44

Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner