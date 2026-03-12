Јак земљотрес погодио Тајван

Извор:
Спутник Србија
12.03.2026
14:12
Земљотрес јачине 5,7 степени по Рихтеровој скали погодио је данас источни део Тајвана, саопштила је тајванска Централна метеоролошка управа.
Земљотрес се догодио у 20.14 часова по локалном времену, преносе локални медији.
Према наводима тајванске Централне метеоролошке управе, епицентар земљотреса био је 24,7 километара јужно од сједишта округа Хуалијен, у приобалном подручју.
Земљотрес је регистрован на дубини од 15,1 километар.
За сада нема информација о евентуалним жртвама нити причињеној материјалној штети.
