Отказане стотине летова због штрајка пилота "Луфтханзе"

Извор:

СРНА

12.03.2026

13:07

Отказане стотине летова због штрајка пилота "Луфтханзе"
Фото: Pexels

Више стотина летова "Луфтханзе" отказано је широм Њемачке јер су пилоти те компаније започели дводневни штрајк поводом спора око плата и пензија, саопштили су аеродромски оператери.

Укупно 400 летова отказано је у главном чворишту у Франкфурту, док је 230 летова отказано на аеродрому у Минхену, преноси агенција ДПА.

Погођени су и повезани летови са других њемачких аеродрома, рекао је портпарол компаније "Фрапорт", која је оператер аеродрома у Франкфурту.

"Луфтханза" је саопштила да ће најмање половина планираних летова бити обављена током оба дана штрајка. На дугим линијама очекује се полијетање до 60 одсто авиона.

Синдикат пилота саопштио је да ће штрајк бити мањег обима него први талас обуставе рада прије мјесец дана.

Синдикат је позвао више од 5.000 пилота из "Луфтханзе", "Луфтханзе карго" и "Луфтханзе ситилајн" да се придруже дводневном штрајку.

Авио-компанија и синдикат и даље се не слажу о повећању плата у регионалној подружници "Ситилајн" и повећању пензија за пилоте у "Луфтханзи карго" и матичној авио-компанији "Луфтханза".

Piloti

Штрајк

