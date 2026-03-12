Иран дозволио танкерима ове земље да пролазе кроз Хормушки мореуз

12.03.2026
08:36
Коментари:0
Иран је дозволио танкерима који плове под индијском заставом да прођу кроз Хормушки мореуз, јавила је индијска телевизијска кућа НДТВ, позивајући се на неименоване изворе.
Најмање два индијска танкера, "Пушпак" и "Паримал", безбједно су прошла кроз стратешки важан мореуз, упркос чињеници да се бродови из САД, Европе и Израела и даље суочавају са ограничењима.
Исти извор је навео да је ова одлука услиједила након разговора између индијског министра спољних послова Субрахмањама Џаишанкара и иранског министра спољних послова Абаса Арагчија.
Прије два дана танкер под либеријском заставом који је превозио сирову нафту из Саудијске Арабије, а којим је управљао индијски држављанин, такође је прошао кроз Хормушки мореуз и пристао у луци Мумбај.
То је био први брод који је ишао ка Индији и прошао је кроз пловни пут гдје је поморски саобраћај практично престао након америчких и израелских напада на Иран.
Бродски саобраћај кроз Хормушки мореуз готово је заустављен након што су САД и Израел 28. фебруара покренули нападе на мете у Ирану.
Хормушки мореуз је кључна рута за снабдијевање нафтом и течним природним гасом из земаља Персијског залива на свјетско тржиште, чинећи око 20 одсто глобалне трговине нафтом, нафтним производима и течним природним гасом.
