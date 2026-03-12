Logo
Иран дозволио танкерима ове земље да пролазе кроз Хормушки мореуз

12.03.2026

08:36

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Иран је дозволио танкерима који плове под индијском заставом да прођу кроз Хормушки мореуз, јавила је индијска телевизијска кућа НДТВ, позивајући се на неименоване изворе.

Најмање два индијска танкера, "Пушпак" и "Паримал", безбједно су прошла кроз стратешки важан мореуз, упркос чињеници да се бродови из САД, Европе и Израела и даље суочавају са ограничењима.

Исти извор је навео да је ова одлука услиједила након разговора између индијског министра спољних послова Субрахмањама Џаишанкара и иранског министра спољних послова Абаса Арагчија.

Прије два дана танкер под либеријском заставом који је превозио сирову нафту из Саудијске Арабије, а којим је управљао индијски држављанин, такође је прошао кроз Хормушки мореуз и пристао у луци Мумбај.

То је био први брод који је ишао ка Индији и прошао је кроз пловни пут гдје је поморски саобраћај практично престао након америчких и израелских напада на Иран.

Бродски саобраћај кроз Хормушки мореуз готово је заустављен након што су САД и Израел 28. фебруара покренули нападе на мете у Ирану.

Хормушки мореуз је кључна рута за снабдијевање нафтом и течним природним гасом из земаља Персијског залива на свјетско тржиште, чинећи око 20 одсто глобалне трговине нафтом, нафтним производима и течним природним гасом.

Тагови :

Иран

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Индија

