Украјинска криза ће се завршити прије или касније, као и сви сукоби у историји, а ни трансукрајинско лудило колективног Запада не може трајати вјечно, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Украјинска криза, активно подржана напорима групе русофобно настројених земаља које жестоко желе пораз Русије, завршиће се прије или касније. Као што су се завршили сви сукоби у историји човјечанства", написао је Медведев у чланку под насловом "Нове технологије: степенице у рај или пут у пакао" за часопис "Експерт".
Он је додао да земље "златне милијарде" зарађују баснословне паре и рјешавају своје "себичне политичке задатке" током украјинског сукоба, који је изазвао Запад.
"Украјинска криза довела је до ситуације у којој технолошке пријетње глобалних размјера, попут вјештачке интелигенције, биотехнологије, беспилотних система, адитивних технологија, истраживања свемира и многих других, остају без адекватног одговора", напоменуо је Медведев.
Осим тога, огромне количине ресурса се троше, док су постојећи механизми за реаговање на такве изазове неефикасни, превише бирократски и не узимају у обзир интересе огромне већине становништва планете.
Медведев је истакао да ће прије или касније "споразуми ипак морати бити постигнути", јер је постојање цијелог човјечанства у питању, а глобална ситуација постаје "све нестабилнија и суморнија".
