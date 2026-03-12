Logo
Large banner

Медведев: Криза ће завршити прије или касније

Извор:

СРНА

12.03.2026

09:33

Коментари:

0
Дмитриј Медведев
Фото: Youtube/ Global News

Украјинска криза ће се завршити прије или касније, као и сви сукоби у историји, а ни трансукрајинско лудило колективног Запада не може трајати вјечно, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"Украјинска криза, активно подржана напорима групе русофобно настројених земаља које жестоко желе пораз Русије, завршиће се прије или касније. Као што су се завршили сви сукоби у историји човјечанства", написао је Медведев у чланку под насловом "Нове технологије: степенице у рај или пут у пакао" за часопис "Експерт".

Он је додао да земље "златне милијарде" зарађују баснословне паре и рјешавају своје "себичне политичке задатке" током украјинског сукоба, који је изазвао Запад.

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Русија има право да изведе нуклеарни удар на Француску и Британију ако Кијеву дају нуклеарну бомбу

"Украјинска криза довела је до ситуације у којој технолошке пријетње глобалних размјера, попут вјештачке интелигенције, биотехнологије, беспилотних система, адитивних технологија, истраживања свемира и многих других, остају без адекватног одговора", напоменуо је Медведев.

Осим тога, огромне количине ресурса се троше, док су постојећи механизми за реаговање на такве изазове неефикасни, превише бирократски и не узимају у обзир интересе огромне већине становништва планете.

Медведев је истакао да ће прије или касније "споразуми ипак морати бити постигнути", јер је постојање цијелог човјечанства у питању, а глобална ситуација постаје "све нестабилнија и суморнија".

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Русија тежи побједи, али цијена те побједе је важна

2 седм

0
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

Свијет

Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

2 седм

0
Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље

Свијет

Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље

3 седм

0
Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

Република Српска

Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

1 мј

3

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Епстинов сарадник: Да сам знао, одмах бих прекинуо сарадњу

2 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски угрожава мађарску енергетску безбједност

2 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Иран дозволио танкерима ове земље да пролазе кроз Хормушки мореуз

2 ч

0
Трамп: За сат времена можемо да читав Иран оставимо без струје

Свијет

Трамп: За сат времена можемо да читав Иран оставимо без струје

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

28

"Здрава и способна нација": Ко жели цивилни рок у Бањалуци?

11

27

Наука открива: Ова храна има лошу репутацију али је здрава

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner