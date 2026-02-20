Logo
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

Извор:

РТ Балкан

20.02.2026

07:18

Коментари:

0
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили
Фото: Танјуг/АП

Русија ће остварити побједу, изјавио је Дмитриј Медведев, замјеник предсједника Савјета безбједности Русије и предсједник странке Јединствена Русија.

Медведев је истакао да је највриједнији капитал сваке политичке снаге, укључујући и Јединствену Русију, повјерење народа.

"Наш задатак данас је да заслужимо и оправдамо то повјерење, а онда сам увјерен да ћемо постићи највише резултате, како у нашем раду, тако и у области која је данас најважнија за нашу земљу. Остварићемо побједу", рекао је Медведев на форуму странке "Резултати постоје!" у Јекатеринбургу.

Русија је данас самостална у низу технолошких области, додао је Медведев.

"Створили смо јединствено оружје за војску. Оно је добро познато, и ниједна друга војска на свијету нема такво оружје, или барем многи немају. Најважније је да су наши непријатељи то схватили", рекао је Медведев на форуму.

Према његовим ријечима, Русија је почела са малим количинама, али је постигла веома добре резултате и брзо прешла на серијску производњу.

Снијег

Свијет

Снијег паралисао Аустрију: Отказани бројни летови, путеви затворени

"За веома кратко вријеме прешли смо пут који многе земље, притом развијене земље, још увијек не могу да пређу. Јасно је да цијели свијет тренутно помаже нашем непријатељу, али ми то радимо сами", подсјетио је Медведев.

Руски инжењери, дизајнери и радници су заиста свакодневно радили на рјешавању изузетно сложених проблема, наставио је Медведев, а Специјална војна операција је потпуно преокренула представу о беспилотној авијацији – како из војне, тако и из цивилне перспективе,преноси РТ Балкан.

"Електроника се не користи само у цивилним производима. Нећу настављати, знате на шта мислим. Ово је наш штит, зато је ово стратешки правац за будућност", закључио је.

Дмитриј Медведев

rusko oružje

Руска војна операција 2026

