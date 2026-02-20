Logo
Снијег паралисао Аустрију: Отказани бројни летови, путеви затворени

Телеграф

20.02.2026

07:16

Зимска олуја
Фото: Unsplash

Обилне сњежне падавине и зимски услови пореметили су рад у великим дијеловима Аустрије у петак ујутру. Ваздушни саобраћај је посебно тешко погођен: аеродром у Бечу је објавио да су операције привремено обустављене ујутру.

Сви летови заказани од 5:45 ујутру па надаље тренутно су одложени или отказани. За многе путнике то значи чекање, надање или поновно резервисање.

"Путници чији су летови отказани моле се да не долазе на аеродром", саопштио је аеродром у Бечу.

Колико ће дуго трајати поремећај саобраћаја тренутно је неизвјесно. Међутим, једно је сигурно: зима чврсто држи земљу у свом стиску - и поново изазива огромне поремећаје у саобраћају, преноси Хеуте.

Бечки спољни обилазни ауто-пут (А21) је затворен цијелом дужином у оба смјера. Бројне несреће на истоку захтијевале су интервенције ватрогасаца.

Дошло је до неколико несрећа и дјелимичних затварања на Западном аутобану (А1) у Доњој Аустрији.

Аустрија

Снијег

