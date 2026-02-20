Преминуо глумац Ерик Дејн, звијезда серије "Увод у анатомију"

Извор:
АТВ
20.02.2026
07:11
Коментари:0
Глумац Ерик Дејн, који је свјетску славу стекао улогом доктора Марка Слоуна у популарној серији „Увод у анатомију“, преминуо је у 53. години, потврдила је његова породица за магазин PEOPLE.
Дејн је преминуо у четвртак, 19. фебруара, само десет мјесеци након што је јавно саопштио да му је дијагностикована амиотрофична латерална склероза (АЛС), позната и као Лу Геригова болест.
Друштво
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола
- Тешка срца дијелимо вијест да нас је Ерик Дејн напустио у четвртак поподне, након храбре борбе са АЛС-ом. Своје посљедње дане провео је окружен драгим пријатељима, посвећеном супругом и својим двјема прелијепим кћеркама, Били и Џорџијом, које су биле центар његовог свијета - наводи се у саопштењу породице.
Породица је истакла да је током борбе са болешћу постао снажан заговорник подизања свијести о АЛС-у и истраживања ове болести, одлучан да помогне другима који се суочавају са истим изазовом.
Свијет
Орбан: Брисел и Кијев су тајно склопили пакт са мађарском опозицијом
- Дубоко ће нам недостајати и заувијек ћемо га се сјећати са љубављу. Ерик је обожавао своје фанове и био бескрајно захвалан на љубави и подршци коју је добијао - навели су из породице, уз молбу за приватност у тешким тренуцима кроз које пролазе.
Најновије
Најчитаније
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Тренутно на програму