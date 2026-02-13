Преминула Љиљана Павић, ауторка највољенијих српских серија

13.02.2026
22:33
Коментари:0
Српска сценаристкиња и књижевница Љиљана Павић преминула је у 91. години, остављајући иза себе богато и трајно насљеђе у телевизијској и књижевној култури региона.
Преминула у 91. години
Креативни тандем са супругом Синиша Павић
Koауторка култних серија "Бољи живот", "Срећни људи", "Породично благо"
Ауторка текстова за познате пјесме из Серија, укључујући "Тополску 18"
Значајно утицала на обликовање женских ликова и емоционалног тона домаће ТВ продукције
Иако често ненаметљива и без формалног потписа на сваком пројекту, била је једна од кључних ауторских снага иза серија које су обиљежиле одрастање генерација гледалаца. Заједно са супругом Синишом Павићем створила је неке од најгледанијих и највољенијих наслова домаће телевизије.
Као дио сценаристичког тандема учествовала је у стварању:
серија: "Бољи живот", "Срећни људи", "Породично благо", "Врућ ветар"
филмова: "Тесна кожа" и "Лаф у срцу"
Њен допринос био је посебно видљив у развоју ликова, нарочито женских, као и у креирању топлине, хумора и животности дијалога.
Павићева је у драматургију уносила специфичан говор и менталитет југа Србије, из родног Власотинце, што је дало препознатљив колорит бројним пројектима.
Друштво
Сви причају о свадби у цркви Светог Илије: Младенци главна тема
Писала је и стихове за пјесме које су постале дио популарне културе, међу којима су:
"Тополска 18"
"А сад адио"
насловне нумере из „Срећних људи“ и друге серијске баладе
Ове композиције одавно су надживјеле саме серије и остале у колективном сјећању публике.
Рођена као Љиљана Поповић 1938. године, потицала је из угледне грађанске породице. Након школовања преселила се у Београд, гдје је дипломирала на Правном факултету.
У главном граду упознала је Синишу Павића, тада младог судију и писца, с којим је започела и животну и стваралачку сарадњу која ће трајати више од пола вијека. Док је он градио структуру драме и дијалога, она је обликовала карактере, атмосферу и емоцију приче.
Иако је каријеру грaдила у Београду, остала је снажно повезана са родним крајем. Кућа породице Павић уз ријеку Власину била је мјесто културних окупљања и подршке младим умјетницима.
У локалној заједници памтиће је не само као ауторку већ и као човјека који је несебично помагао културне и образовне иницијативе.
Од ње се на друштвеним мрежама опростио и драматург Жарко Јокановић, истичући да је „са Синишом написала најљепше и највољеније српске серије“ и да ће њена поезија и доброта остати трајно упамћени.
Иако је често стварала у сјени јавности, улога Љиљане Павић у обликовању телевизијских прича, ликова и емоционалне атмосфере серија остаје неизбрисива. Њен рад је дио културног насљеђа које ће наставити да живи кроз репризе, пјесме и сјећања гледалаца.
Најновије
Најчитаније
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Тренутно на програму